«طيران الإمارات» تنشّط حركة السياحة في المالديف

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكّدت شركة «طيران الإمارات»، مجدداً، دعمها تنشيط حركة السياحة في المالديف، وذلك بتمديد مذكرة التفاهم المبرمة مع وزارة السياحة المالديفية.

وأفادت الشركة، في بيان، أمس، بأن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، استقبل رئيس المالديف، إبراهيم محمد صالح، في جناح «طيران الإمارات» بمعرض «إكسبو 2020 دبي». ووقّع على تمديد مذكرة التفاهم، نائب رئيس أول طيران الإمارات لمنطقة غرب آسيا والمحيط الهندي، أحمد خوري، ووزير السياحة في المالديف، الدكتور عبدالله معصوم، ورئيس هيئة المالديف للتسويق والعلاقات العامة، ثويب محمد.

وقال خوري، إن «المالديف وجهة مهمة ضمن شبكة خطوط (طيران الإمارات)، ويسعدنا أن نجدد ونواصل التزامنا نحوها»، مشيراً إلى أن «الناقلة بدأت خدمة هذه الوجهة منذ أكثر من 34 عاماً».

من جهته، قال معصوم: «واصلنا تعاوننا وعملنا المشترك مع (طيران الإمارات) بنجاح تام طوال السنوات الماضية، مع أكثر من 1000 رحلة و170 ألف سائح إلى المالديف منذ بداية العام الجاري».

بدوره، قال رئيس هيئة المالديف للتسويق والعلاقات العامة، ثويب محمد: «نقدر الدور المحوري الذي لعبته علاقاتنا الراسخة والمثمرة مع الناقلات الجوية، خصوصاً (طيران الإمارات)، في تطوير السياحة بالمالديف».

• «الناقلة» بدأت خدمة المالديف منذ أكثر من 34 عاماً.

• 1000 رحلة إلى المالديف منذ بداية 2021.

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