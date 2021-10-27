917 ألف مقعد على الرحلات في مطارات الدولة خلال الأسبوع الجاري

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

كشفت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات، ستشغل في الإجمال أكثر من 917 ألف مقعد على الرحلات الجوية، خلال الأسبوع الذي بدأ في 25 أكتوبر الجاري، مقابل نحو 888 ألفاً في الأسبوع السابق، وبنسبة نمو بلغت نحو 3.2%.

وذكرت المؤسسة أن السوق الإماراتية تشهد زيادة متواصلة في السعة المقعدية على الرحلات الدولية، الأمر الذي رفع من ترتيبها ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً للطيران في ظل جائحة «كوفيد-19»، لافتة إلى أنه من المحتمل أن تضيف شركة طيران الإمارات مزيداً من السعة مع إعادة فتح أسواق جنوب شرق آسيا خلال الأسابيع المقبلة.

وأظهرت بيانات للمؤسسة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط، ستشغّل أكثر من 3.1 ملايين مقعد خلال الأسبوع نفسه وبنسبة تراجع طفيفة، موضحة أن السوق الإماراتية تستحوذ على نحو 29.5% من إجمالي حجم السعة الذي تشغله شركات الطيران في المنطقة ككل.

وعالمياً، أفادت المؤسسة، بأن بعض الأسواق الدولية تواصل تعافيها، فيما تعاني أسواق أخرى تخفيضات على المدى القصير، مبينة أن السعة المقعدية العالمية خلال الأسبوع الجاري بلغت 78.5 مليون مقعد بانخفاض يقارب 1%، حيث لاتزال هذه السعة أقل من مستويات عام 2019 بنسبة 27%.

وأضافت أن هناك مؤشرات تظهر أن السعة خلال نوفمبر المقبل، قد تتخطى 80 مليوناً على أساس أسبوعي، موضحة أنه بينما تضيف شركات الطيران المزيد من السعة، تظهر جنوب شرق آسيا علامات على الانتعاش، وفي الوقت نفسه تخطط شركات الطيران في أستراليا لاستئناف الخدمات الدولية في وقت أبكر مما كان متوقعاً. وذكرت المؤسسة أن السعة المقعدية خلال يناير من العام المقبل، وفقاً للرحلات المجدولة، تبلغ نحو 400 مليون مقعد، ما يمثل زيادة بنسبة 62% مقارنة مع يناير العام الجاري، مشيرة إلى أن هذه البيانات ليست نهائية، ففي كل أسبوع يتم تخفيض السعة من قبل شركات الطيران بما يتناسب مع الطلب.

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