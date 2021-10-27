"ميدان" تكشف عن مشروع "قنال فرونت ريزيدنسز"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة "ميدان" اليوم، عن المرحلة الأولى من مشروع "قنال فرونت ريزيدنسز"، المجتمع السكني الجديد، الذي يقع على قناة دبي المائية في منطقة جميرا.

وأفادت الشركة في بيان، بأن المشروع الجديد، يضم أكثر من 700 شقة مكونة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، عبر 11 مبنى، وسط حدائق ومساحات خضراء مشتركة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تتكون من 150 وحدة سكنية عبر مبنيين مكونين من خمسة طوابق.

ويبلغ متوسط مساحات الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، 85 مترا مربعا، و125 مترا مربعا بالنسبة للغرفتين، و165 مترا مربعا، بالنسبة لثلاث غرف نوم.

وستضم المساكن الواقعة بقرب من حديقة الصفا أيضاً، مجموعة واسعة من وسائل الراحة في الموقع، بما في ذلك صالات رياضية حديثة، وأحواض سباحة، ومناطق متعددة الاستخدامات، ومناطق للعب الأطفال، مع إمكانية الوصول إلى مسار ركوب الدراجات الهوائية في القناة المائية.



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