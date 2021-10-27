حاضنة الأعمال «in5» تبرم 4 شراكات استراتيجية لدعم الشركات الناشئة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت حاضنة الأعمال «in5»، المتخصصة في تمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة، عن أربع شراكات استراتيجية جديدة مع مؤسسات عالمية في مجال التكنولوجيا، بهدف تمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة في الحاضنة، وترسيخ مكانة دبي وجهةً جاذبةً للمواهب ورواد الأعمال.

ووقع المدير العام لمدينة دبي للإعلام، ماجد السويدي، ممثلاً عن حاضنة الأعمال «in5»، الاتفاقات مع المسؤولين لدى: «تي آي إي»، «توم توم»، «جليفي»، و«بارسونس»، وبذلك تكون «in5» وسعت محفظتها من مجموعة الشراكات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز وصول مجتمع روّاد الأعمال والشركات الناشئة، إلى مصادر التمويل وصناع التكنولوجيا.

ووفقاً لبيان أمس، فقد جاءت الاتفاقات خلال معرض «جيتكس غلوبال 2021»، الذي اختتمت فعالياته في دبي أخيراً، لتسلط الضوء على أهمية دعم منظومة عمل حاضنة الأعمال «in5»، التي أعلنت أخيراً عن تجاوز إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة ضمن الحاضنة 1.4 مليار درهم، حصلت عليها الشركات من مستثمرين مستقلين وصناديق رأس المال الجريء.

مؤسسات عالمية

وتعد «تي آي إي»، و«توم توم»، و«جليفي»، جزءاً من مجتمع التكنولوجيا العالمي في مدينة دبي للإنترنت، الذي يضم أكثر من 24 ألف متخصص ورائد أعمال من أرجاء العالم.

وقد تأسست «تي آي إي» في عام 1992 من قبل مجموعة من رواد الأعمال الناجحين في «وادي السيليكون»، قبل أن تطلق مقرها في دبي عام 2002 لدعم رواد الأعمال من خلال توفير فرص التعليم والإرشاد والتواصل والتمويل.

أما «توم توم» فهي شركة هولندية، تصنع منتجات مرورية وملاحية وخرائط إلكترونية، وبموجب الاتفاقية التي أبرمتها مع حاضنة الأعمال «in5» ستقدم «توم توم» تقنية مجانية، تسهم في مساعدة الشركات الناشئة على الاستفادة من تقنيات الملاحة وتحديد المواقع.

بدورها، ستعمل «جيلفي»، وهي منصة أعمال مقرها إيطاليا، على تعزيز التواصل والترابط بين الشركات الناشئة والشركات والمستثمرين.

واختتمت الحاضنة أعمالها المعززة لمنظومة الشراكات الاستراتيجية بتوقيع اتفاقية مع شركة «بارسونس» العملاقة للهندسة والإنشاءات، إذ ستساعد الشركة الأميركية في تعزيز وصول الشركات الناشئة إلى مجموعة من الفرص القيمة في الأسواق التنافسية حول العالم.

قائمة مميزة

وقال المدير العام لمدينة دبي للإعلام، ماجد السويدي، إن «in5» تضم قائمة مميزة من روّاد الأعمال والشركات الناشئة، لكنها تتميز أيضاً بعلاقاتها المتينة مع شبكة واسعة من المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين.

وأضاف: «تمكنت الشركات الناشئة في in5 من استقطاب تمويلات بـ1.4 مليار درهم، ما يؤكد على الفرص الواعدة أمام المستثمرين وصناديق رأس المال الجريء والمحافظ الاستثمارية».

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