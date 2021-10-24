مشروع تحت الإنجاز.. جزيرة الجبيل.. مشروع يستوعب 5000 نسمة بـ 7 مليارات درهم

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

تبلغ كلفة تطوير مشروع «جزيرة الجبيل»، المملوك لـ«شركة الجبيل للاستثمار»، وتتولى تنفيذه وإدارته «شركة ليد للتطوير»، سبعة مليارات درهم.

يتضمن المشروع الواقع بين جزيرتَي «ياس» و«السعديات» في أبوظبي، مطاعم ونادياً شاطئياً ومركز أعمال، ومرافق رياضية، ومدارس، إضافة إلى نادٍ اجتماعي، فيما من المخطط أن يصل عدد سكان قرى الجزيرة إلى 5000 ساكن عند اكتمال المشروع.

يتوزع المشروع على ست قرى، هي: مرفأ الجبيل، ند الظبي، سِيف الجبيل، عين المها، سوق الجبيل، بدع الجبيل، وتمتد على واجهة بحرية يبلغ طولها 13 كيلومتراً. تم تنفيذ 70% من أعمال البنى التحتية، فيما يوفر المشروع 13 نموذجاً للفلل بتصاميم متنوعة.

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