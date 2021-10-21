"دو" تعزز أمن البيانات بتقنيات جديدة من "تاليس"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت "دو" التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، عن توقيعها اتفاقية شراكة مع مجموعة "تاليس"، الرائدة عالمياً في مجال حماية البيانات، تحصل بموجبها «دو» على مجموعة من الحلول والتقنيات الجديدة التي طورتها "تاليس" وذلك لدعم وتعزيز عمليات مركز «دو» للدفاع والأمن الإلكتروني ومحفظة حلول منصة الثقة الرقمية التابعة للشركة.

وتأتي هذه الشراكة التي تم توقعها على هامش معرض "جيتكس غلوبال 2021"، الذي اختتم فعالياته اليوم، في إطار الجهود التي تبذلها "دو" لتلبية متطلبات الشركات والجهات الحكومية في دولة الإمارات، في ما يتعلق بأمن البيانات، لاسيّما مع تزايد وتيرة الهجمات والتهديدات الإلكترونية وعمليات اختراق البيانات نتيجة التحولات التي يشهدها العالم الرقمي، فضلاً عن تطور متطلبات الامتثال للوائح التنظيمية.

وأفادت "دو" في بيان، بأنها تسعى من خلال الشراكة الجديدة إلى تدعيم وتعزيز محفظتها المتكاملة من حلول أمن البيانات لمساعدة عملائها على ضمان مستوى عالٍ من الأمان والحماية لبياناتهم داخلياً وفي البيئات السحابية.

وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "دو"، سليم البلوشي، إن "مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تتطلب حالياً حلولا متطورة تواكب التحولات التي يشهدها الفضاء الرقمي وتوفر أفضل مستوى ممكن من الحماية لأمن البيانات".

من جانبه، قال نائب رئيس قسم المبيعات في مجموعة "تاليس" بمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، سيباستيان بافي: "تفخر (تاليس) بمواصلة تقديم الدعم للشركات وتزويدها بحلول وخدمات متكاملة وتعزيز قدراتها على حماية وإدارة البيانات الأساسية من خلال منصات التشفير، وحلول إدارة المفاتيح المتقدمة، والترميز، وإدارة عمليات المصادقة والوصول".

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