"فلاي دبي" تستأنف رحلاتها إلى المدينة المنورة أول نوفمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة "فلاي دبي" اليوم، بدء استئناف رحلاتها اليومية إلى المدينة المنورة في السعودية.

وأوضحت الناقلة في بيان أنها ستشغل رحلاتها من المبنى رقم (2) في مطار دبي الدولي إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل بواقع رحلة يومية.

وستكون رحلات المدينة المنورة ضمن رحلات الرمز المشترك مع شركة "طيران الإمارات"، مما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة من خلال مركز الطيران الدولي في دبي إلى أكثر من 190 وجهة بين كل من "طيران الإمارات" وشبكة "فلاي دبي" بما في ذلك أستراليا والصين والمحيط الهندي واليابان وجنوب آسيا والولايات المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في "فلاي دبي"، حمد عبيدالله: "مع عودة الطلب على النقل الجوي وتخفيف القيود المفروضة على حركة السفر الدولي، تسعى (فلاي دبي) إلى توفير خيارات متنوعة لمسافريها ونرحب بمسافرينا من وإلى السعودية، سواء رحلات العمرة او السياحة للسفر الى دبي وما بعدها".

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