سوق دبي: إتمام صفقة مباشرة بقيمة ١.٤ مليار درهم على سهم "أرامكس"

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أتم سوق دبي المالي اليوم الأربعاء تنفيذ صفقة مباشرة على أسهم شركة "أرامكس" بنحو 295 مليون سهم بسعر 4.77 درهم للسهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 1407.2 مليون درهم.

ومن خلال هذه الصفقة استحوذ "جيو بوست- GEOPOST SA" على 20.15% من شركة "أرامكس".

وتجدر الإشارة إلى أن "سوق دبي المالي" أطلق خدمة "الصفقات الكبيرة المباشرة" في مايو 2016، لتسهيل إنجاز الصفقات من هذا النوع على أسهم الشركات المدرجة دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول بها في السوق ( 15% صعودا و10% هبوطا).

ووضع السوق شرطا ألا يزيد أو يقل السعر المحدد لتنفيذ الصفقة عن سعر إغلاق السهم في اليوم السابق لإبرامها بنسبة 25%، ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على المؤشر العام ولا أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعا.

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