«اللولو» تطرح تخفيضات على 10 آلاف سلعة

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

أعلنت مجموعة «اللولو هايبر ماركت»، أمس، طرح تخفيضات تشمل أكثر من 10 آلاف سلعة لمدة 50 يوماً، اعتباراً من اليوم الأربعاء، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات وحملات المسؤولية الاجتماعية، في إطار تدشين حملتها «نفخر بالإمارات 50» بمناسبة احتفالات الإمارات بعام الخمسين.

وقال رئيس مجلس إدارة «اللولو» يوسف علي إم إيه، إن «(اللولو) تفخر بأنها علامة نشأت في دولة الإمارات»، مشيراً إلى أن «نجاحها يرجع إلى رؤية قادة الدولة، الذين جعلوا الإمارات ملاذاً آمنا للأعمال والتجارة والاستثمار».

بدوره، أوضح رئيس التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة «اللولو العالمية»، ناندا كومار، خلال مؤتمر صحافي عقدته المجموعة في أبوظبي، أن حملة التخفيضات تشمل تسع مبادرات رئيسة تطبق في 87 متجراً ومنفذ بيع، تابعة للمجموعة في جميع أنحاء الإمارات، أبرزها طرح 50 منتجاً كل يوم بخصم 50%، بإجمالي تخفيضات على 4000 سلعة طول فترة الحملة.

وبين أن التخفيضات تشمل السلع الغذائية والاستهلاكية والإلكترونيات والملابس وغيرها، على أن يتم تغيير المنتجات والأصناف بصورة دورية لتوفير المزيد من الخيارات للمستهلكين.

وأضاف أن الحملة تشمل كذلك الترويج للمنتجات المحلية والمصنعة في الإمارات، عبر مهرجان «بكل فخر صنع في الإمارات»، الذي يتضمن تخفيضات على المنتجات المحلية والعضوية، فضلاً عن إطلاق مبادرة «لولو التقنية»، التي تشمل عروضاً على الهواتف الذكية والإلكترونيات والكاميرات الرقمية.

ولفت كومار إلى أن الحملة تشمل إطلاق «عروض يوم الجمعة المذهلة»، التي تركز على الإلكترونيات والهواتف والإكسسوارات، وتضم عروضاً من البنوك عبر مدفوعات البطاقات الائتمانية، كما تشمل الحملة عروضاً على الأزياء والملابس.

من جانبه، قال مدير عمليات التجارة الإلكترونية في «اللولو»، ستيورات ديفيدج، إن التخفيضات تشمل كذلك عمليات التسوق الإلكتروني عبر فروع «اللولو»، بجانب التسوق المباشر في الفروع نفسها.

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