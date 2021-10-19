مدير شرطة أبوظبي: «جيتكس 2021» يواكب التوجهات الرقمية المتزايدة للإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

زار سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2021 في مركز دبي التجاري العالمي.

وأطلع مدير عام شرطة أبوظبي على عدد من الأجنحة والمنصات والتي تضم أحدث ما وصلت إليه التقنيات العالمية ومستجدات قطاع الاتصالات وأحدث المنتجات والحلول الذكية والمبتكرة ومستجدات تقنية المعلومات والأمن السيبراني و أهم الوسائل والأدوات والأنظمة التقنية المستخدمة في تعزيز الأمن.

وأكد أن معرض جيتكس يعد من اهم المعارض تأثيراُ على مستوى العالم لما يمثله من أهمية كبيرة في استضافة كبرى الشركات والمؤسسات التقنية العالمية لافتاً إلى أن تنظيمه هذا العام يأتي مواكبا لعام الخمسين الذي تنطلق منه الإمارات للخمسين عاماً المقبلة متزامناً مع التحولات الهائلة الكبيرة في توجهات الدولة الرقمية ورعايتها واهتمامها بمسيرة الإبداع والابتكار والحلول الذكية.

ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي بتسخير أحدث التقنيات للنهوض بالعمل الأمني وتحقيق رؤية الحكومة لجعل إمارة أبوظبي في مقدمة المدن الآمنة وبناء اقتصاد مستدام ومتفتح عالمياً يمتلك القدرة على المنافسة.



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