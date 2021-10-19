«حُرّة عجمان» تُطلق مركز الأعمال للذكاء الاصطناعي و«الروبوت»

المصدر: دبي ■ وام

أطلقت «منطقة عجمان الحرة»، خلال مشاركتها في معرض «جيتكس غلوبال 2021» تحت مظلة حكومة عجمان، مركز الأعمال للذكاء الاصطناعي والروبوت.

ويتيح المركز المتكامل، للشركات والمؤسسات، الوصول إلى منظومة أعمال رقمية بالكامل تشمل العديد من الخدمات التي يغطي نطاقها أكثر من 9000 من شركاء المنطقة الحرة. ويهدف المركز إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات ذات رأس المال المتوسط والكبير، والمؤسسات الأكاديمية والإدارات الحكومية، فضلاً عن تطوير وتعزيز وترويج منتجات وخدمات الشركات المسجلة لدى المنطقة الحرة.

كما يتيح المركز تعزيز مهارات أعضاء المنطقة الحرة، عبر العديد من الفعاليات والبرامج التدريبية، فضلاً عن تنظيم الندوات الافتراضية لتسويق وترويج المنتجات.

وأكد المدير العام لمنطقة عجمان الحرة، المهندس علي السويدي، سعي «حرة عجمان»، من خلال هذه المبادرة، إلى تحقيق رؤيتها الداعمة لـ«استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي2031»، والتي تستهدف تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في قطاع الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031. وأوضح أن المنصة الجديدة ستعمل على ترسيخ الذكاء الاصطناعي والمنظومات الروبوتية كركائز أساسية لأنشطة المنطقة البحثية الداعمة للمؤسسات التعليمية، والشركات ضمن مختلف القطاعات.

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