«تعاونية الاتحاد»: 1.3 مليون درهم تبرعات «الحالات الإنسانية» في 3 أعوام

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت «تعاونية الاتحاد»، أمس، عن إجمالي التبرعات التي قدمها موظفو التعاونية لدعم ومساعدة زملائهم ممن مروا بظروف استثنائية منذ إطلاق برنامج التبرعات للحالات الإنسانية في عام 2018، حيث وصلت قيمة التبرعات خلال ثلاثة أعوام إلى نحو مليون و344 ألف درهم.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية والتوطين في «تعاونية الاتحاد»، أحمد بن كنيد الفلاسي، إن البرنامج يهدف إلى المساهمة الفعالة في تلبية المتطلبات الحياتية الطارئة والحرجة للموظفين، وذلك عبر تبرعات شهرية يقدمها موظفو التعاونية إلى البرنامج، كل حسب استطاعته المادية ورغبته، موضحاً أن عدد الموظفين المستفيدين من البرنامج منذ بداية العام الجاري 2021 وحتى نهاية سبتمبر الماضي وصل إلى 80 موظفاً.

وأضاف الفلاسي، أن التعاونية وضعت شروطاً وضوابط للبرنامج حتى يستفيد منه الموظفون الذين قد يمرون بظروف طارئة أو استثنائية، لكنها في الوقت نفسه تتعامل مع جميع الحالات الواردة إليها بسرية ومرونة، مستثنية بعض الضوابط والاشتراطات اللازمة للحصول على المساعدات، إذ تقدم الجمعية المساعدات والرد على أصحاب الطلبات بأسرع وقت ممكن، لتجنب التسبب لهم بالإحراج، والإسهام في تعميم الفائدة المنشودة من البرنامج، حتى يستفيد من المساعدات أكبر شريحة ممكنة من الموظفين.

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