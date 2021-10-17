%93 من الإماراتيين متفائلون بالحصول على وظيفة خلال الـ 12 شهراً المقبلة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أظهرت دراسة مؤشر ثقة المستهلك، التي تقوم بها اقتصادية دبي، متمثلة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، بشكل ربعي، ارتفاع المؤشر خلال الربع الثالث من عام 2021 إلى أعلى مستوى منذ إطلاقه قبل 10 أعوام، إذ ارتفع المؤشر، خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2021، نقطتين عن الربع السابق، و21 نقطة مقارنةً بالربع المماثل من عام 2020.

وكشفت الدراسة عن تصدّر الإماراتيين انطباعات الحصول على وظيفة في الـ12 شهراً المقبلة، بنسبة تفاؤل بلغت 93%.

ويقيس مؤشر ثقة المستهلك انطباعات المستهلكين الحالية والمستقبلية عن الوضع الاقتصادي، وتصورات المستهلك حول فرص العمل، والظروف المادية الشخصية، ورغبة المستهلك في شراء المنتجات التي يحتاج إليها ويرغب في شرائها.

الحصول على وظيفة

وأظهر المؤشر، خلال الربع الثالث من العام الجاري، انطباعات إيجابية لفرص الحصول على وظيفة في الوقت الحالي، إذ بلغت نسبة المستهلكين المتفائلين في الحصول على وظيفة 73%، مقارنة بـ46% في الربع الثالث من عام 2020.

وارتفعت نسبة التفاؤل بالحصول على وظيفة في الـ12 شهراً المقبلة إلى 88%، مقارنةً بـ77% للربع الثالث من عام 2020. وتصدّر الأوروبيون والأميركيون نسبة التفاؤل في الحصول على وظيفة في الوقت الحالي، إذ بلغت 80%، فيما تصدّر الإماراتيون انطباعات الحصول على وظيفة في الـ12 شهراً المقبلة بنسبة تفاؤل بلغت 93%.

نتائج غير مسبوقة

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، محمد علي راشد لوتاه: «أظهرت دراسة مؤشر ثقة المستهلك نتائج غير مسبوقة، ما يعكس الانطباع الإيجابي للمستهلكين تجاه الأوضاع الاقتصادية، وكيف تعاملت دبي بنجاح لإعادة النشاط الاقتصادي، بعد تحديات جائحة (كوفيد-19)».

وأضاف: «يظهر هذا الأمر واضحاً بشعور 86% من المستهلكين بأن ظروفهم المادية الشخصية جيدة في الوقت الحالي، مقارنة بـ72% من الربع الثالث من عام 2020».

شراء الأشياء

وتابع لوتاه: «يعتقد 82% من المستهلكين أن الوقت مناسب لشراء الأشياء التي يحتاجون إليها ويرغبون في شرائها، ما سينعكس بشكل إيجابي على زيادة الإنفاق في الاقتصاد المحلي، والإسهام الإيجابي في النمو الاقتصادي، ويأتي ذلك نتيجة لشعور 78% من المستهلكين بأن الوضع الاقتصادي الحالي جيد جداً، مقارنة بـ57% للربع نفسه من عام 2020، فيما ترتفع توقعات المستهلكين الإيجابية تجاه الوضع الاقتصادي للـ12 شهراً المقبلة إلى 85% مقارنة بـ72% للربع نفسه من عام 2020».

ولفت إلى أن 82% من الإماراتيين، و81% من أصحاب الأعمال الحرة من مختلف الجنسيات، يشعرون بأن الوضع الاقتصادي الحالي جيد، أما بالنسبة لـ12 شهراً المقبلة فيعتقد 95% من العاملين في القطاع العام، و87% من الذكور المشاركين في هذه الدراسة، أن الوضع الاقتصادي جيد.

وأشار لوتاه إلى أن المستهلكين يعتقدون أن تحسّن الوضع الاقتصادي، يرجع إلى انتعاش السياحة وازدهار التجارة وزيادة الحملات الإعلانية.

• %86 من المستهلكين يشعرون بأن ظروفهم المادية الشخصية جيدة في الوقت الحالي.

• %82 من المستهلكين يرون أن الوقت مناسب لشراء الأشياء التي يحتاجون إليها ويرغبون في شرائها.

• مؤشر ثقة المستهلك يرتفع للمعدل الأعلى منذ 10 أعوام.

الأموال الزائدة

كشف مؤشر ثقة المستهلك عن كيفية تعامل المستهلكين مع الأموال الزائدة على الحاجات الأساسية، إذ خطط 44% من المستهلكين لإنفاقها على الإجازات، و36% للترفيه خارج المنزل، و33% للملابس الجديدة.

ولفت المؤشر إلى الإجراءات المتخذة من قبل المستهلكين لعدم الخروج من الميزانية، إذ صرح 51% منهم بأنهم سيقللون من شراء الملابس الجديدة، فيما اتجه 39% منهم إلى خفض الإنفاق على العطلات والإجازات القصيرة، وقرر 38% التقليل من الترفيه خارج المنزل.

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