"دبي للسلع المتعددة" يفوز بجائزة "أفضل منطقة حرة في العالم"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حصل مركز دبي للسلع المتعددة، على جائزة "أفضل منطقة حرة في العالم للعام 2021" من مجلة "إف دي آي" التي تصدر عن صحيفة "فاينانشال تايمز"، وذلك للعام السابع على التوالي.

وتعدّ هذه الجائزة المرموقة، وهي أرقى تكريم وتقدير يمكن أن تحصل عليه منطقة حرة، بمثابة شهادة على الأداء الاستثنائي لمركز دبي للسلع المتعددة طوال عام 2020 والجهود التي بذلها لدعم وتمكين نجاح مجتمع الأعمال.



كما حصل مركز دبي للسلع المتعددة على جائزة أفضل منطقة حرة في العالم للعام وأفضل منطقة حرة في الشرق الأوسط، من حيث استقطاب كبرى العلامات التجارية، وأفضل منطقة حرة في الشرق الأوسط للعام، وحصل على جوائز التميز العالمية وعلى مستوى الشرق الأوسط وتكريم شرفي على الاستجابة لجائحة كوفيد-19، والاستثمار في البنية التحتية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وإعداد تقارير الاستدامة، والقيادة.



وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، في بيان اليوم، إن "الحصول على جائزة مجلة (إف دي آي) لأفضل منطقة حرة في العالم للعام للمرة السابعة على التوالي، ليس فقط شهادة على القيمة والفرصة المتاحة لدى مركز دبي للسلع المتعددة، بل على مرونته في مواكبة الطلب العالمي".



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