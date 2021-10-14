"العربية للطيران" تطلق باقات سفر بأسعار تبدأ من 1149 درهماً

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت شركة "العربية للطيران" اليوم، عن مجموعة من باقات عروض السفر بأسعار ثابتة إلى مختلف المناطق على امتداد شبكة خطوطها، موضحة أن الباقة تتضمن تذاكر الذهاب والإياب وإقامة فندقية لمدة ثلاث ليال شاملة وجبة الفطور.

وأفادت الناقلة في بيان بأن متعامليها يحظون بفرصة للسفر إلى وجهات عدة، منها باكو واسطنبول وتبليسي وبيشكيك ويريفان وكييف وألماتي وموسكو وطشقند وصلالة وطرابزون ونيروبي بأسعار تبدأ من 1149 درهماً.

وبينت أنه للاستفادة من تلك العروض، يمكن للمتعاملين حجز تذاكرهم عبر زيارة موقع "العربية للطيران" الإلكتروني أو الاتصال بمركز خدمة المتعاملين أو من خلال وكلاء السفر بموعد أقصاه 15 أكتوبر الجاري، فيما يمكنهم السفر قبل 31 ديسمبر 2021.

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