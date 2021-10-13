اقتصادية دبي تتلقى 753 شكوى من "مكالمات مزعجة"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، 753 شكوى لمكالمات ترويجية عشوائية غير مرغوب فيها، قدمها مستهلكون خلال خمسة أشهر منذ إطلاق الخدمة الذكية على (dnd.ded.ae) لضمان الحد من هذه الظاهرة بشكل فوري وسلس، وعدم ازعاج المستهلكين بالاتصالات الترويجية المزعجة التي قد تصلهم من شركات تحاول عرض منتجاتها وخدماتها أو عبر شركات تسويق وسيطة تقوم بالتسويق نيابة عن الشركات المزودة للخدمات.

وأوضحت اقتصادية دبي في بيان اليوم، أنه بمجرد تلقي الشكاوى، يتم التأكد من مصدرها إذا كانت ترجع إلى شركة مقرها إمارة دبي أو شركة وسيطة، ثم يتم التواصل معها لحذف رقم المشتكي من قواعد بيانات أرقام الهواتف التي تستخدم للمكالمات الترويجية، ويتم تصعيد الإجراءات بحق الشركة حسب القوانين والإجراءات المعمول بها في اقتصادية دبي في حال عدم الالتزام.

وأضافت أن الخدمة لا تشمل الشكاوى على الأرقام الخاصة بالأفراد، داعية مختلف فئات الجمهور بالإبلاغ عن المكالمات الترويجية العشوائية عن طريق البوابة الإلكترونية (dnd.ded.ae)، كما يمكن الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق "مستهلك دبي" أو بالاتصال على الرقم (600545555).

وحثت اقتصادية دبي مجتمع الأعمال، لاسيما المنشآت التجارية التي تركز على الاتصالات كأسلوب أساسي لتسويق خدماتهم ومنتجاتهم، بتطويرها بطريقة غير مزعجة للجمهور والحرص على عدم التسبب بإزعاجهم لتفادي الحصول على أي غرامات في حال تكرار مثل هذه المكالمات للمستهلك نفسه، حيث إن الشركات ملزمة باحترام خصوصية المستهلكين.

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