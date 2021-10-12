1,7 مليون رقم هاتف محمول نُقلت بين «اتصالات» و«دو»

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، عن وصول عدد الأرقام المنتقلة بين المرخص لهم، أكثر من 1.7 مليون رقم هاتف محمول، وذلك منذ إطلاق الخدمة في عام 2013، في ما وصل عدد طلبات نقل الأرقام منذ بداية العام 2021 إلى نهاية أغسطس الماضي إلى نحو 200 ألف طلب، لافتة إلى أن هذا الإقبال يعكس مدى نجاح الهيئة في تقديم الخدمات والمبادرات التي تسهم في رفع رضا وسعادة المتعاملين.

وأشارت الهيئة بأنها طورت خلال أغسطس الماضي، وبالتعاون مع المرخص لهم: مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، الأنظمة وأتمتة الإجراءات، ما أدى إلى تحسين زمن الموافقة على طلبات نقل الأرقام للأفراد، ليصبح أقل من ساعة لمعظم هذه الطلبات، بعد أن كانت الموافقة سابقاً تتم خلال سبع ساعات عمل.



تحسين الأداء

وقال المدير التنفيذي لإدارة شؤون تطوير التكنولوجيا في الهيئة، المهندس سيف بن غليطة، إن الهيئة تحرص على تطوير خدماتها وتحسين الأداء بالشكل الذي يحقق سعادة المتعاملين، وهو الهدف الأسمى الذي نسعى إلى تحقيقه.

وأضاف: «أتحنا من خلال هذه الخدمة، للمتعاملين، فرصة التنقل بين مزودي الخدمة، وتجربة العروض التي يقدمونها مع الحفاظ على أرقام هواتفهم، التي باتت تمثل اليوم جزءاً مهماً من هوية كل منا».

وأكد بن غليطة أن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مستمرة في طرح المبادرات الجديدة، وتطوير خدماتها باستمرار، وأضاف: «نلتزم بتوجيهات القيادة الرامية إلى تحقيق سعادة المجتمع الإماراتي بكل شرائحه وفئاته، ولذا نسعى بشكل دائم إلى إعادة دراسة الخدمات، وطرق تقديمها، بهدف تبسيط الإجراءات، واستخدام التقنيات والموارد المتاحة لذلك، وكذلك الاستفادة من تجارب دول العالم في تطوير خدماتنا»، مشيراً إلى أن ما حققته الدولة في مجال الخدمات الذكية والتحول الرقمي وفق أهم المؤشرات العالمية دليل واضح بأننا نسير على الطريق الصحيح.

خدمة نقل الرقم

وأكدت الهيئة أنها تبذل جهوداً مستمرة في متابعة التزام مزودي الخدمة بتوفير هذه الخدمة للمتعاملين بجودة وكفاءة عالية، كما أنها تعمل بشكل دوري على إجراء تدقيق مكثف على الطلبات، وتسعى إلى معالجة أي تحديات قد تظهر، بهدف تقديم الخدمة بأفضل جودة، وتحقيق سعادة المتعاملين.

وأشارت إلى أن خدمة نقل أرقام الهاتف المحمول بين مزودي الخدمات، وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، تطبق على جميع أرقام الهواتف المحمولة التي تبدأ بالأرقام (050، و055، و052، و054، و058، و056)، إذ يمكن نقلها من مشغل إلى آخر.

وذكرت أن الخدمة تتيح للمتعاملين الانتقال إلى مزود الخدمة المفضل بالنسبة لهم، مع إمكانية العودة إلى مزود الخدمة السابق خلال ثلاثة أيام عمل، في حال لم تلبِّ خدمات مزود الخدمة الجديد احتياجات المشترك، أو بعد شهر من نقل الرقم لمزود الخدمة الآخر.



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