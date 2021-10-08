مليار درهم تجارة الإمارات من اللؤلؤ في 2020 357.8

المصدر: عبير عبدالحليم . أبوظبي

أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن إجمالي قيمة تجارة دولة الإمارات من اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، والمعادن الثمينة وشبه الثمينة، ومصنوعاتها، بلغت أكثر من 357 ملياراً و873 مليون درهم خلال العام الماضي، بوزن إجمالي وصل إلى 13 مليوناً و411 ألف طن.

وأوضح المركز، في تقرير أصدره أخيراً حول «تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية عام 2020»، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن إجمالي قيمة واردات الإمارات من اللؤلؤ الطبيعي والمستنبت، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، والمعادن الثمينة وشبه الثمينة، ومصنوعاتها، بلغ 192 ملياراً و698 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة صادرات الدولة 111 ملياراً و834 مليون درهم، وبلغ حجم إعادة التصدير 53 ملياراً و341 مليون درهم في عام 2020. وكانت تجارة اللؤلؤ في الإمارات عادت إلى الازدهار خلال السنوات الماضية، بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي، حيث أصبح الأمر أسهل مما كان عليه قديماً، فلم تعد هناك حاجة للغوص والبحث عن المحار للحصول على اللؤلؤ، بل يتم استخراج اللؤلؤ حالياً من خلال تدخل الإنسان في عملية تُدعى زراعة اللؤلؤ، بحيث يتم توفير البيئة المناسبة، وإدخال عناصر تساعد على استخراج اللؤلؤ بصورة أسرع.



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