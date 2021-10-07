«إكسبو الشارقة» يبحث تعزيز المشاركة في معرض «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»

المصدر: الشارقة - وام

بحث مركز إكسبو الشارقة مع وفود دولية مشاركة في فعاليات النسخة الـ 48 «من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» سبل تنمية آفاق التعاون لتعزيز مشاركة وحضور الشركات العالمية في المعرض والاستفادة من الإمكانيات والخبرات الكبيرة لإكسبو الشارقة في مجال تنظيم واستضافة واحد من أكبر المعارض التجارية المتخصصة في صناعة المجوهرات والساعات في المنطقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد على هامش فعاليات معرض «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» بين سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة ونيكولا لينير سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة حيث بحث الجانبان خلال اللقاء الذي شهد حضور جيوسيبي فينوكيارو القنصل العام في دبي وآميديو سكاربا المفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات وسلطنة عمان وباكستان آفاق التعاون الثنائي في مجال تنظيم فعاليات مشتركة وتوفير خدمات ومزايا للمستثمرين وزوار المعارض من كلا البلدين وسبل تفعيل المشاركة في المعارض والفعاليات في كل طرف.

كما ناقش الجانبان أهم التحديات التي يواجهها قطاع الذهب والمجوهرات في ظل الظروف الراهنة وسبل مواجهتها بما يخدم مصلحة جميع الأطراف ويسهم بتعزيز انتعاش هذا القطاع.

وأكد سيف محمد المدفع أهمية تعزيز التعاون بين الفعاليات الاقتصادية في كلا البلدين وإقامة شراكات دائمة بينها من بوابة المعارض والمؤتمرات لاسيما أنهما يمتلكان قاعدة علاقات راسخة على صعيد المشاركة المتبادلة في المعارض التي ينظمها الجانبين وهذا ما يجسده حجم المشاركة الكبيرة للشركات الإيطالية في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات والتي بلغت نحو 47 شركة..مشيراً إلى أن صناعة المجوهرات الإيطالية تشتهر بإنتاج مشغولات ذهبية وقطع مجوهرات عالية الجودة وتعد خياراً للعديد من المستهلكين على مستوى الإمارات ويستطيع مركز إكسبو الشارقة من خلال هذا الحدث تمكين الشركات والعارضين الإيطاليين من توسيع خارطتهم التسويقية وتعزيز تواجدهم في أسواق المنطقة.

من جانبه أعرب نيقولا لينير عن سعادته بالحضور الكبير والمشاركة الفعالة للشركات الإيطالية في «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» والذي يعتبر واحداً من أهم المعارض المتخصصة في صناعة المجوهرات والساعات في المنطقة والذي يعكس ريادة إمارة الشارقة كمركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب والمجوهرات وسوق مهم للإنتاج الإيطالي في منطقة الخليج.

كما التقى سيف محمد المدفع على هامش فعاليات المعرض مع أليكسي بوسيف المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الروسي - الإماراتي وناقش اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تسهم في دفع علاقات التعاون بين الشارقة وروسيا إلى مراحل تحقق تطلعات قطاع المعارض والمؤتمرات لدى كل جانب وتسهم في بناء مزيد من جسور التواصل والتعاون على مختلف الصعد بين البلدين الصديقين كما بحث الجانبان سبل تفعيل مشاركة الشركات الروسية في الدورات القادمة من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات.

من جانبه أشاد أليكسي بوسيف بتجربة مركز إكسبو الشارقة في صناعة المعارض مشيداً بالممارسات التنظيمية والتقنية الرائدة لمركز إكسبو الشارقة التي تمكنه من تنظيم عدد كبير من المعارض الدولية المتخصصة، والتي من أبرزها معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news