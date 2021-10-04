"الاتحاد للطيران" تطلق حملة توظيف عالمية.. تعرّف على أيام المقابلات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة "الاتحاد للطيران" أمس، عن اعتزامها حملة توظيف كبرى، لاستقبال 1000 من طواقم الضيافة الجوية ذوي الخبرة العالية في مجال الضيافة.

وأوضحت الناقلة في بيان أنه ستقام أيام التوظيف الدولية في 10 مدن مختلفة على امتداد دولة الإمارات والشرق الأوسط وأوروبا، بما في ذلك مصر ولبنان وروسيا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا.

وأضافت أنه يمكن للمتقدمين الراغبين بحضور أيام التوظيف والانضمام لطاقم الضيافة الجوية في "الاتحاد للطيران"، التسجيل مسبقا عبر زيارة الرابط التالي: (etihad.com/cabincrewrecruitment).

ورحّب الشركة بموظفيها الذين اضطرت للاستغناء عن خدماتهم في ظل الجائحة، داعيتهم إلى التسجيل عبر برنامجها الخاص بالموظفين السابقين، والذي يستعرض في الوقت الحالي الوظائف المتاحة.

وفي ما يلي مواعيد أيام التوظيف:

أبوظبي: 11 أكتوبر و15 نوفمبر، أثينا: 8 نوفمبر، القاهرة: 11 أكتوبر، ميلان: 9 نوفمبر، بيروت: 17- 18 أكتوبر و22 نوفمبر، أمستردام: 15 نوفمبر، الدار البيضاء: 26 أكتوبر، كييف: 2 نوفمبر، الإسكندرية: 22 نوفمبر، برشلونة: 2 نوفمبر.

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