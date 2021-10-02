«فلاي دبي» تدشن رحلاتها إلى بودابست ووارسو

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت «شركة فلاي دبي»، رحلاتها المنتظمة إلى كل من وارسو وبودابست، اعتباراً من 30 سبتمبر الماضي.

وأفادت الناقلة في بيان لها أمس، بأنها ستسيّر أربع رحلات أسبوعياً من مطار دبي الدولي إلى مطار بودابست الدولي، ورحلة يومية إلى مطار «وارسو شوبا»، لافتة إلى أن «وارسو» هي الوجهة الثانية للناقلة في بولندا بعد «كراكوف».

وأوضحت أن الرحلات ستكون ضمن اتفاقية «الرمز المشترك» مع «طيران الإمارات»، ما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة من خلال مركز الطيران الدولي في دبي إلى أكثر من 190 وجهة بين كل من «طيران الإمارات» وشبكة «فلاي دبي»، بما في ذلك أستراليا، الصين، المحيط الهندي، اليابان، جنوب آسيا والولايات المتحدة.

ووفقاً لـ«فلاي بي»، ستعمل الرحلات من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي إلى مطار بودابست الدولي، أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والأحد، في حين ستعمل الرحلات إلى مطار «وارسو شوبا»، يومياً، من المبنى رقم 3 في المطار.

وتبدأ أسعار تذاكر الذهاب والعودة لدرجة «الأعمال» من دبي إلى بودابست من 7995 درهماً، في ما تبدأ أسعار الدرجة السياحية من 1095 درهماً. كما تبدأ أسعار درجة «الأعمال» ذهاباً وإياباً من دبي إلى وارسو من 7000 درهم، وأسعار الدرجة السياحية من 1730 درهماً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «شهدنا طلباً متزايداً على السفر هذا الصيف، ومع بدء الرحلات إلى بودابست ووارسو، فإن شبكة (فلاي دبي) تشهد نمواً خلال موسم الشتاء، لنوفر لمسافرينا المزيد من الخيارات للسفر»، مؤكداً أن رحلات الناقلة إلى المجر وبولندا ستعزز علاقات التعاون مع الإمارات.

من جهته، قال نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»، جيهون أفندي، إن بدء الرحلات المباشرة إلى بودابست ووارسو يوسع شبكة الناقلة في أوروبا، وإلى 20 وجهة في 17 دولة.

وأضاف: «يسعدنا أن نوفر للمسافرين خياراً موثوقاً به وبأسعار معقولة للسفر إلى دبي، كما يسعدنا أن نوفر خيارات متنوعة لرحلات الربط لمزيد من الراحة عبر رحلات الرمز المشترك على شبكتي (طيران الإمارات) و(فلاي دبي) التي تضم 190 وجهة».

وأكدت «فلاي دبي» أن المسافرين الذين يحجزون رحلة إلى دبي، سيحصلون على تذكرة مجانية لمدة يوم واحد لزيارة «إكسبو 2020 دبي»، في الفترة من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022. ويسري ذلك على جميع الحجوزات التي تمت اعتباراً من الأول من سبتمبر للسفر خلال تواريخ الحدث.

قاد الكابتن الهنغاري فابيان لازلو، ومساعد الطيار الأول عيسى السويدي من الإمارات، الرحلة الافتتاحية إلى بودابست. وذكرت الشركة أنه تم تشغيل الرحلة الافتتاحية إلى وارسو، بطاقم بولندي.

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