خالد بن محمد بن زايد يفتتح قاعة تداول «أبوظبي للأوراق المالية»

المصدر: أبوظبي ■ وام

افتتح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، قاعة تداول سوق أبوظبي للأوراق المالية، مدشناً مقره الرئيس الجديد.

وخلال الافتتاح، سلّط سموه الضوء على أهمية نمو سوق أبوظبي للأرواق المالية، كونه محركاً للتمويل المستدام والتنويع الاقتصادي.

وتزامن افتتاح قاعة التداول في المقر الجديد مع إطلاق العلامة التجارية الجديدة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، لتعزز تطلعات السوق في المضي قدماً لتحقيق استراتيجيته «ADX One»، التي تهدف إلى تعزيز مستويات السيولة، ومضاعفة قيمته السوقية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ويتحقق ذلك من خلال 22 مشروعاً استراتيجياً، والمزيد من عمليات الإدراج، إضافة إلى رفع كفاءة آليات الحوكمة المؤسسية، وتقديم محفظة جديدة من المنتجات والخدمات التي تلبي متطلبات واحتياجات المصدرين والمستثمرين الدوليين.

وتم خلال الحفل، عرض فيلم ترويجي يستعرض جهود سوق أبوظبي للأوراق المالية المبذولة في تلبية متطلبات شريحة عريضة من العملاء والمساهمين، من خلال تعزيز جاذبية السوق أمام الاستثمارات ورؤوس الأموال الدولية، وتأكيد مكانته مركزاً لحلول التكنولوجيا المبتكرة، وبوابة بارزة للتمويل المستدام.

وقال رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، محمد علي الشرفاء الحمادي، إن سوق أبوظبي للأوراق المالية يواصل مسيرة إنجازاته الباعثة على الفخر، عقب مرور 20 عاماً من تأسيسه، معلناً دخول مرحلة جديدة من النمو، جاءت تتويجاً لسلسلة من النجاحات النوعية التي شملت ارتفاع قيمته السوقية، وإطلاق حزمة جديدة من المنتجات والخدمات أكثر تطوراً، إضافة إلى جذب عمليات إدراج قوية.

وأضاف: «تؤكد العلامة التجارية الجديدة للسوق مكانته المرموقة اليوم، باعتباره ثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث القيمة السوقية، كما أن المقر الجديد يوفر منصة من الطراز العصري للمضي قدماً في تحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية نمو السوق، بما يدعم رؤية حكومة أبوظبي للاعتماد على اقتصاد متنوع بالكامل».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، سعيد حمد الظاهري: «نحن سعداء بافتتاح قاعة التداول الجديدة، لاسيما أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودنا المستمرة لمواصلة زخم نجاحاتنا، باعتبارنا سوقاً مزدهراً يمضي بوتيرة نمو متسارعة».

وأكد أن تصميم ومفهوم قاعة التداول يتماشى مع مساعي سوق أبوظبي للأوراق المالية الرامية إلى تطوير بنية تحتية متطورة، وإيجاد حلول مبتكرة تواكب تطلعات السوق المالي، لافتاً إلى أن الشعار الجديد، بأسلوبه وملامحه المتميزة، يجسد دور السوق الريادي، كحلقة وصل بين أسواق رؤوس الأموال الإقليمية والعالمية.

• افتتاح قاعة التداول تزامن مع إطلاق العلامة التجارية الجديدة لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

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