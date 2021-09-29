«إكسبو دبي» يرفع مبيعات الشاشات التلفزيونية 60% منذ بداية 2021

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أفادت شركة «هايسنس» الدولية لإنتاج الأجهزة الإلكترونية، بأن معرض «إكسبو 2020 دبي»، أنعش بشكل ملحوظ مبيعات الشاشات التلفزيونية في أسواق الدولة سواء عبر التوريد إلى منشآت للضيافة أو إلى مرافق مختلفة بالمعرض، ما عزز من النمو العام لمبيعات الشاشات في الأسواق الإماراتية.

وقال مدير العمليات في «هايسنس» الشرق الأوسط، إسماعيل الحوراني، لـ«الإمارات اليوم»، إن «إقامة (إكسبو 2020) في دبي أسهمت بتسريع التعافي من تأثيرات الجائحة في مجال الشاشات التلفزيوينة بشكل خاص ودعم زيادة المبيعات».

وأضاف أن المعرض أسهم أيضاً في دعم دور دبي ودولة الإمارات عموماً مركزاً إقليمياً وبوابة رئيسة لتوريد الشاشات والأجهزة الإلكترونية بشكل عام إلى أسواق المنطقة، وذلك مع توجه الشركات لطرح عدد كبير من المنتجات في أسواق الدولة لمواكبة نمو الطلب والتوريد إلى دول أخرى بمنطقة الشرق الأوسط، لاسيما مع سهولة إجراءات التوريد التي حرصت الدولة على تطبيقها أثناء الجائحة مقارنة بالعديد من الدول.

وأوضح الحوراني أن مبيعات الشاشات التلفزيونية ارتفعت في الدولة بأكثر من 60% منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك بدعم من تحسن القوة الشرائية للمستهلكين وزيادة التوجه لشراء الشاشات سواء لأغراض شخصية أو لأعمال مؤسسات الضيافة والفنادق أو للشركات التجارية والصناعية.

وأشار إلى أنه مع النمو الكبير الذي تشهده أسواق الإمارات في الطلب سواء بالنسبة للشاشات التلفزيونية للأجهزة الإلكترونية، تعمل شركة «هايسنس» على تنفيذ خطط جديدة للتوسع، منها توسيع مقرها الإقليمي في دبي لزيادة مساحة مكاتبها للضعف، فضلاً عن وضع خطط لنمو حصصها السوقية عبر عقد شراكة جديدة مع مؤسسة «إف جي تي إف زد إي»، في قطاع التوزيع والتوريد في الإمارات.

وبين أن الشراكة الجديدة ستسسهم في مضاعفة الحصة السوقية لـ«هايسنس» في الإمارات من نحو 10% حالياً لتصل إلى 20% بحلول العام المقبل، فيما ستدعم نمو أعمال الشركة بشكل عام بنسبة تقدر بـ50% بحلول عام 2022.

ولفت الحوراني إلى أن مبيعات «هايسنس» شهدت أخيراً ارتفاعاً في أسواق الشرق الأوسط بمعدل بلغ 116% خلال النصف الأول من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما زادت مبيعات أجهزة التلفزيون على وجه التحديد بنسبة 94%، بينما حققت مبيعات مكيفات الهواء زيادة بنسبة 120%.

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