«طلبات» تطلق «روبوتات» توصيل الطعام في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «طلبات»، منصة توصيل الطعام عبر الإنترنت، والمزود الرسمي لطلبات توصيل الطعام في معرض «إكسبو 2020 دبي»، عن تعاونها مع مجموعة «ترمينوس»، الشريك الرسمي لـ«الروبوتات» في المعرض، بهدف إطلاق «روبوتات» توصيل طعام مستقلة تشكل خطوة ثورية في قطاع خدمات التوصيل المستدامة للوجهة النهائية خلال «إكسبو 2020».

وأفاد بيان صادر أمس، بأن كلاً من «طلبات» و«ترمينوس» عملتا بشكل وثيق على تصميم «روبوتات» مستدامة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، حيث تدمج «الروبوتات» واجهة تطبيق «طلبات» مع نظام إدارة «الروبوت» من «ترمينوس»، ما يزودها بسعة كبيرة ومقصورات محمية بكلمة مرور مع القدرة على توصيل آلاف الطلبات يومياً.

وبالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتوصيل الطعام حتى الوجهة النهائية، ستنقل «الروبوتات» الطلبات من «مطبخ طلبات» السحابي إلى العملاء في نقاط توصيل محددة في موقع «إكسبو 2020 دبي».

ويمكن للعملاء فتح قفل «الروبوت» من خلال مسح رموز الاستجابة السريعة أو رموز تعريف الطلبات لضمان وصول الطعام بسهولة وأمان ودون تلامس.

وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس لمجموعة «ترمينوس تكنولوجيز»، ترمينوس فيكتور آي: «يسعدنا التعاون مع (طلبات) لاستثمار معارفنا وخبراتنا». بدوره، قال نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «طلبات»، أونر آلجون: «عملنا عن كثب مع (ترمينوس) لتصميم وتطوير (روبوتات) توصيل مستقلة».

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