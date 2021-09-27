زكي نسيبة يتفقد جناح جامعة الإمارات في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: وام ■ الإمارات اليوم

تفقد المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، زكي أنور نسيبة، صباح أمس، جناح الجامعة المشارك في معرض «إكسبو 2020 دبي»، واطلع على آخر الاستعدادات تمهيداً للافتتاح الرسمي للجناح.

شارك في الجولة التفقدية كل من مدير الجامعة بالإنابة والمفوض العام لجناح الجامعة بمعرض «إكسبو 2020»، الدكتور غالب الحضرمي البريكي، ونائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية بالإنابة، الدكتور محمد حسن علي، والنائب المشارك للبحث العلمي ونائب المفوض العام لجناح الجامعة بـ«إكسبو»، الدكتور أحمد علي مراد، والنائب المشارك لشؤون الطلبة، الدكتورة عائشة الظاهري، ونائب مدير الجامعة للشؤون المالية والإدارية، خلفان الظاهري، وفريق عمل «إكسبو 2020» من الجامعة.

واطلع على آخر الاستعدادات تمهيداً للافتتاح الرسمي للجناح، واستمع إلى تقرير مفصل من فريق عمل الجامعة للمشاركة في هذا الحدث العالمي. وتفقد المعرض المقام داخل الجناح، مثنياً على جهود الفريق التي أسهمت في إبراز دور الجامعة في الابتكار والتكنولوجيا، وإيجاد الحلول العلمية للتحديات المجتمعية.

وأكد أن مشاركة الجامعة تأتي ضمن خطة استراتيجية، تحت شعار جامعة المستقبل، وتعتبر فرصة كبيرة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة للمشاركة في مختلف الفعاليات التي تنظمها الجامعة، بمشاركة مختلف كلياتها ومراكزها البحثية.

وأضاف «تعتبر جامعة الإمارات الجامعة الوحيدة المشاركة بجناح مستقل في (إكسبو)، ما يزيد المسؤولية عليها في لعب دور كبير في تعزيز المهارات المستقبلية، وتعزيز مبادئ البحث والابتكار والتكنولوجيا من خلال بناء شراكات وتعاون لفتح مجالات أوسع للباحثين والعلماء في الجامعة من خلال النقاش البناء مع الباحثين والعلماء من الدول الأخرى المشاركة».

وأوضح نسيبة أن الطالب محور تركيز الجامعة، لذلك فإنها تدعم مشاركته الإيجابية في «إكسبو 2020 دبي»، الذي يعتبر الحدث الاستثنائي والفريد من نوعه على مستوى العالم. مشيراً إلى أن مشاركة الطالب مع الباحثين والعلماء في هذه التظاهرة العالمية تسهم في بناء مهارات مستقبلية لسوق العمل.

وقال: «من العام الخمسين، ومن خلال (إكسبو 2020) ننطلق بثبات وعزيمة نحو الخمسين عاماً المقبلة من البناء والتنمية والتطور الذي تشهده الدولة، من خلال بناء اقتصاد معرفي قائم على منظومة البحث والابتكار والتكنولوجيا».

زكي نسيبة:

«ننطلق بثبات وعزيمة نحو الخمسين عاماً المقبلة من البناء والتنمية والتطور الذي تشهده الدولة من خلال بناء اقتصاد معرفي قائم على منظومة البحث والابتكار والتكنولوجيا».

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