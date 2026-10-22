دبي تستضيف الدورة الرابعة من مبادرة «باحثو الذكاء الاصطناعي العرب» في نوفمبر المقبل

تستضيف جامعة دبي أعمال الدورة الرابعة من مبادرة «باحثو الذكاء الاصطناعي العرب» (AAIR)، خلال الفترة من الخامس إلى السابع من نوفمبر المقبل، بمشاركة جامعة خورفكان، وجامعة بدر بالقاهرة، والجامعة القاسمية، بهدف تدريب الباحثين والأكاديميين على توظيف الذكاء الاصطناعي الوكيل في البحث العلمي والنشر الأكاديمي الدولي.

وتنظم مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف (AIJRF)، بالتعاون مع جامعة دبي، والمؤشر العربي للذكاء الاصطناعي في الجامعات (AIU)، الدورة الجديدة تحت عنوان «باحثو الذكاء الاصطناعي العرب: من الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الوكلاء الأكاديميين في البحث العلمي»، بواقع 15 ساعة تدريبية تطبيقية على مدى ثلاثة أيام.

وتركز الدورة على الانتقال من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي بصورة فردية، إلى تصميم وإدارة وكلاء أكاديميين قادرين على تنفيذ مهام بحثية مترابطة، تحت إشراف الباحثين، ووفق معايير النزاهة العلمية والحوكمة الأكاديمية.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «AIJRF»، الدكتور محمد عبدالظاهر، إن الدورة الرابعة تركز على بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي، وتعزيز دورها المساعد في البحث العلمي، بما يتيح للباحثين الانتقال من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي إلى إدارة منظومة من الوكلاء الأكاديميين المتخصصين.

وأضاف أن البرنامج يتضمن تدريب المشاركين على بناء وكلاء، لدعم النشر العلمي في المجلات المفهرسة ضمن قاعدتَي «Scopus» و«Web of Science»، إلى جانب تطوير فِرَق من الوكلاء لإدارة الدراسات السابقة والاستبانات والمقابلات والتحليل البحثي، بما يساعد الباحثين على تخصيص وقت أكبر للتفكير النقدي والابتكار والإضافة العلمية.

ويتضمن البرنامج ثلاثة محاور رئيسة، يركز أولها على تصميم وكيل ذكاء اصطناعي، لدعم البحث العلمي والنشر الدولي في المجلات المفهرسة ضمن قاعدة «Scopus»، ويختص المحور الثاني بتصميم وكيل ذكاء اصطناعي، لدعم النشر الدولي في المجلات المفهرسة ضمن قاعدة «Web of Science»، من خلال تحليل اتجاهات النشر العلمي، وتحديد المجلات المناسبة.

ويتناول المحور الثالث بناء فريق متكامل من وكلاء الذكاء الاصطناعي الأكاديميين (Academic Multi-Agent Team)، يتولى كل وكيل فيه مهام بحثية محددة، تشمل مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة، وتحليل البيانات الكمية والنوعية، وإدارة الاستبيانات البحثية، ودعم تصميم المقابلات العلمية وتحليل نتائجها.