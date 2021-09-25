«دبي الجنوب» تنجز 4000 معاملة لدعم المشاركين في «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة مدينة دبي للطيران والشركة التابعة لها «دبي الجنوب»، عن إنجاز ما يزيد على 4000 معاملة من خلال منصتها المتكاملة «إيكونيكس» التي تم تطويرها لتوفير التواصل المرن والموحد بين «دبي الجنوب» وجميع الكيانات والسلطات المحلية الآخرى المتعلقة بـ«إكسبو» من خلال بوابة ذكية موحدة لجميع الخدمات.

وأوضحت «دبي الجنوب» في بيان اليوم، أن كل دولة مشاركة قدمت حزمة تصاميم ومخططات رئيسة، حيث تمت مراجعة جزء منها داخلياً، خصوصا تلك المتعلقة بالتصميم الإنشائي والهندسة المعمارية، بينما تمت مشاركة ومناقشة الجوانب الأخرى مع السلطات المحلية للحصول على آراءها وإصدار شهادات عدم الممانعة لها.

وأضافت أنه بعد الانتهاء من أعمال المراجعة والتقييم من قبل جميع الأطراف المعنية، تم تجميع كل الحزم، وإحالتها إلى اللجان التنظيمية المختصة في معرض إكسبو 2020 دبي.

ومن بين الخدمات التي تم توفيرها، قيام «دبي الجنوب» بمراجعة واعتماد 252 تصميماً داخليا مُجهزاً لأجنحة ومرافق موزعة في مناطق مختلفة في «إكسبو 2020»، إضافة إلى إصدار 93 رخصة بناء للدول المشاركة ومشروعات أخرى، منها على سبيل المثال الجناح الرئيسي في منطقة الفرص ومهبط الطائرات العمودية وساحات الاستقبال الرئيسية و«إكسبو مول» ومحطات الكهرباء الرئيسة الثلاثة، فضلاً عن مبانٍ وخدمات مختلفة.

وتمت مراجعة التصاميم واعتمادها بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة، كما تم إصدار التصاريح وشهادات الإنجاز للعديد من المطاعم المحلية والدولية الشهيرة في «إكسبو 2020 دبي» بعد حصولها على الاعتمادات التشغيلية اللازمة من السلطات المحلية الأخرى.

كما تم أخيراً الانتهاء من عمليات التفتيش النهائية لجميع الدول المشاركة في الوقت المناسب للتأكد من جاهزيتها التامة يوم الافتتاح.

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