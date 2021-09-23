"فلاي دبي" تستأنف رحلاتها إلى براغ وزغرب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة "فلاي دبي" اليوم، أنه استنأنف عملياتها إلى براغ وزغرب، حيث ستقوم الناقلة بتسيير خمس رحلات أسبوعيا من مطار دبي الدولي إلى مطار براغ، ورحلتين أسبوعياً إلى مطار فرانجو تومان في زغرب.

وأفادت الناقلة في بيان بأنها ستزيد رحلاتها إلى مطار فرانجو تومان زغرب إلى أربع رحلات أسبوعيا اعتبارا من ديسمبر المقبل، هلى أن تكون هذه الرحلات ضمن رحلات الشراكة بالرمز مع "طيران الإمارات" مما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة عبر مركز الطيران الدولي في دبي.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في "فلاي دبي"، حمد عبيد الله: "نحن سعداء باستئناف رحلاتنا إلى كرواتيا والتشيك، وهما وجهتان شهيرتان على شبكة (فلاي دبي)".

وأضاف: "نحن على ثقة من أن الركاب سيستمتعون بخدمة (فلاي دبي) المريحة والموثوقة والمقصورة المريحة لطائرة (بوينغ 737 ماكس)، التي توفر أسرة مسطحة في درجة الأعمال، إذ سيتم تشغيل الطائرة على تلك المسارات".



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