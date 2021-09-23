«ميرسك» تطلق أول مركز للتخزين والتوزيع في الدولة من «جافزا»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقعت شركة «ميرسك كانو الإمارات»، مزود الخدمات اللوجستية المتكاملة لنقل الحاويات، اتفاقية مع المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، لإطلاق مركزها الأول من نوعه في دولة الإمارات لخدمات التخزين والتوزيع، على مساحة 10 آلاف متر مربع.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن المدير العام لـ«ميرسك الإمارات»، كريستوفر كوك، والمدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات و«جافزا»، عبدالله بن دميثان، وقعا الاتفاقية في المقر الإقليمي بدبي لشركة «ميرسك في غرب ووسط آسيا».

وقال كوك: «نلتزم في (ميرسك) بربط وتبسيط العلاقة بين عملائنا وسلاسل التوريد والإمداد، لاسيما في هذه المرحلة التي ازدادت فيها أهمية توفير مرونة الوصول إلى سلاسل التوريد أكثر من أي وقت مضى، ونشعر بالحماس ونحن نعلن عن إطلاق أول مراكزنا للتخزين والتوزيع في دولة الإمارات».

من جهته، قال بن دميثان: «من خلال بنيتنا التحتية التي لا تضاهى، إضافة إلى القرب من مرافق العمليات اللوجستية وقطاعات الأعمال، سنوفر القاعدة الأساس التي ستستند إليها (ميرسك) لتحقيق طموحاتها في نمو أعمالها بدولة الإمارات».

وأضاف أنه «فضلاً عن تكاملها مع ميناء جبل علي، ستشكل (جافزا) مركزاً تجارياً ولوجستياً مثالياً ومتعدد الأنماط، للوصول بخدمات الشركة إلى ما يزيد على 3.5 مليارات مستهلك».

وسيشكل مركز التخزين والتوزيع الجديد لشركة «ميرسك» إضافة مهمة لحضورها العالمي، الذي يضم أكثر من 250 مركز تخزين، بمساحة تزيد على مليون ونصف المليون متر مربع، تتوزع عبر 50 دولة.

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