"أدنوك "تعلن عن زيادة حجم الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للحفر

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عن زيادة عدد الأسهم المعروضة في الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للحفر من 1،200،000،000 إلى 1،760،000،000 سهماً عادياً، أي ما يعادل حصة 11٪ من إجمالي رأس مال شركة أدنوك للحفر، وذلك بعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات. وستبقى أدنوك بعد اكتمال عملية الاكتتاب العام المالكة لحصة الأغلبية في شركة أدنوك للحفر و التي تبلغ 84٪، في حين تحتفظ شركة بيكر هيوز، التي دخلت في شراكة استراتيجية مع أدنوك للحفر في أكتوبر 2018، بحصتها البالغة 5٪ في الشركة. كذلك بقي سعر الطرح ذاته بواقع 2.30 درهم إماراتي للسهم دون تغيير.

وفي الإطار ذاته، تعتزم أدنوك أيضاً زيادة حجم الشرائح المحجوزة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، بما في ذلك الشريحة المخصصة لموظفي شركات مجموعة أدنوك المؤهلين والمتقاعدين الإماراتيين. وسيتم تحديد أحجام الشرائح النهائية وفقاً لتقدير أدنوك، وسيتم الإعلان عنها في 27 سبتمبر 2021.

وجاء قرار أدنوك في زيادة حجم الطرح، بصفتها المساهم البائع، في أعقاب طلب قوي من قبل المستثمرين وتجاوز حجم الاكتتاب الأسهم المعروضة في كافة الشرائح. وسيتيح زيادة حجم الطرح توفير فرصة الاكتتاب أمام مجموعة أكبر من المستثمرين في شركة ادنوك للحفر و بالتالي الاستفادة من فرصة استثمارية جذابة.

وتبقى فترة الاكتتاب على أسهم شركة أدنوك للحفر هي ذاتها، على أن تغلق في 23 سبتمبر بالنسبة للمستثمرين الأفراد في الإمارات ويوم 26 سبتمبر للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المحلية والدولية. ومن المتوقع إدراج أدنوك للحفر في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 3 أكتوبر 2021.

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