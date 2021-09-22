"الاتحاد العقارية" توقع مذكرة تفاهم بـ 420 مليون درهم للتخارج من مركز تسوق

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الاتحاد العقارية اليوم، أنها أنتهت أخيرا من توقيع مذكرة تفاهم يتم بموجبها التخارج بشكل كامل من ملكية أحد مراكز التسوق قيد الإنشاء في منطقة الـ"موتور سيتي" بدبي، موضحة أن قيمة مذكرة التفاهم التي أُبرمت مع أحد المطورين العقاريين الرواد في دبي، تبلغ 420 مليون درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، خليفة حسن الحمادي، في بيان: "قمنا في الفترة الأخيرة بدراسة احتياجات السوق العقارية في إمارة دبي، وتبعاً لذلك وتحقيقاً لاستراتيجية ورؤية المجلس، كان من الضروري تنويع المحفظة العقارية المملوكة للشركة وبما يتماشى مع العرض والطلب بالسوق، فشركة (الاتحاد العقارية) لديها بالفعل مساحات تجارية لا بأس بها سواء في (موتور سيتي) أو في مشروعنا (أب تاون مردف)؛ وعليه أرتأى المجلس أنه من الأفضل التخارج من المركز التجاري قيد الإنشاء عند الحصول على عرض مناسب".

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