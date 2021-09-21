البيرو تعرض في «إكسبو 2020 دبي» التنوّع البيولوجي والثقافي لمناطقها الـ 25

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يجسد التنوّع الثقافي والثروات غير المحدودة، والحكمة القديمة في جناح دولة البيرو في معرض «إكسبو 2020 دبي»، أعظم العوامل التي لاتزال تدهش العالم، وستساعد البشرية على بناء مستقبل أفضل.

ويوفر الجناح في منطقة التنقل بالمعرض المرتقب، تجربة غامرة للزوّار، تخاطب الحواس عبر بلد من أغنى بلدان العالم بالتنوّع الحيوي.

ويعدّ الجناح فرصة لتجربة أفضل فنون الطهي التجريبية التي تغيّر مستقبل البشرية، حيث تعتمد على الأطعمة البيروفية ذات القيمة الغذائية العالية.

وسيمتدّ جناح البيرو على مساحة 2500 متر مربع موزعة على أربعة طوابق، وسيضم أقساماً للأعمال والمطاعم للترويج لفن الطهي البيروفي.

وستعرض البيرو خلال مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي»، على مدى ستة أشهر، التنوّع البيولوجي والثقافي لمناطقها الـ25 ابتداءً من جبال الأنديز ومروراً بالسواحل والغابات وانتهاءً بالبحر.

وسيمنح الحدث الدولي البارز دفعة قوية لأنشطة السياحة والتصدير في البيرو، التي تشهد حالياً مرحلة من الانتعاش الاقتصادي. وكان وزير التجارة الخارجية والسياحة في البريو، روبرتو سانشيز، أكد في وقت سابق أن مشاركة بلاده في «إكسبو 2020 دبي» تتماشى مع الاهتمامات الحكومية المتمثلة في تحقيق سياحة وتجارة خارجية مستدامة ولامركزية تعود بالفائدة على جميع سكان البيرو.

• المعرض سيمنح البيرو دفعة قوية لأنشطة السياحة والتصدير.

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