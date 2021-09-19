الأرجنتين تعرض إمكاناتها في تطوير مشروعات استثمارية

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

قال الرئيس التنفيذي لوكالة تشجيع الاستثمار والتجارة الأرجنتينية، خوان أوسانديفاراس، إن الأرجنتين تسعى من خلال مشاركتها في معرض «إكسبو 2020 دبي» إلى أن تظهر للعالم في جناحها عرضها المتنوع، عندما يتعلق الأمر بالسياحة والثقافة والسلع والخدمات.

وأضاف أوسانديفاراس لـ«الإمارات اليوم»: «الهدف أن ننقل للزوار الأجانب جاذبية مناظرنا الطبيعية الخلابة، والقيم التي يعكسها رياضيونا، إضافة إلى الإمكانات الهائلة التي تمتلكها الأرجنتين لتطوير مشروعات استثمارية، تحت شعار جناحنا (عالم من الفرص)».

وأوضح أن الأرجنتين ستشارك في المعرض المرتقب، بجناح تبلغ مساحته 315 متراً مربعاً، مصمم لنقل الإمكانات الكاملة للأرجنتين وتعظيم التجربة الحسية للزائر، مشيراً إلى أنه في الداخل سيضم الجناح غرفة تبلغ مساحتها 148 متراً مربعاً، مخصصة لعرض المحتوى، سمعياً بصرياً، بزاوية 360 درجة، حتى يتمكن الزوار من التعرف إلى الطابع الشامل للبلاد، وتراثها الثقافي ومناظرها الطبيعية، إضافة إلى الإمكانات الهائلة التي تمتلكها الأرجنتين في مجال الأعمال التجارية والزراعية والطاقات المتجددة والعلوم والتكنولوجيا.

وذكر أوسانديفاراس أن الجناح الأرجنتيني سيحاول أن ينقل للزوار الأجانب الإبداع والموهبة والقيم والقدرة على العمل للشعب الأرجنتيني، لافتاً إلى أنه فضلاً عن ذلك، سيوفر الجناح للمستثمرين منظوراً شاملاً حول قدرة الأرجنتين على الابتكار، والتطور التكنولوجي والتجاري، وثروتها الهائلة من الموارد الطبيعية.

• الجناح سيوفر للمستثمرين منظوراً شاملاً حول قدرة الأرجنتين على الابتكار والتطور التكنولوجي والتجاري.

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