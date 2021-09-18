«سياحة أبوظبي» تطلق مسابقة للفوز بعطلة في الإمارة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، مسابقة جديدة على منصات التواصل الاجتماعي، تمنح الفائز من المجتمع المحلي في الإمارة فرصة الفوز بعطلة مجانية شاملة تذاكر الطيران والإقامة الفندقية لاثنين من الأقارب أو الأصدقاء، واستضافتهم في «رحلة الأحلام» إلى العاصمة الإماراتية.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن هذه المسابقة تندرج ضمن الحملة الترويجية الإبداعية «حان الوقت» الرامية إلى تسليط الضوء على أبرز مناطق الجذب والمعالم السياحية في الإمارة، وتشجيع المزيد من السياح على زيارتها، والاستمتاع بأجوائها المشمسة وطقسها المعتدل في مثل هذا الوقت من العام، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن ترحيب أبوظبي بالسياح المطعمين من جميع دول العالم، دون حجر صحي.

وتدعو المسابقة، التي تستمر حتى الأول من أكتوبر، المواطنين والمقيمين، لنشر صور ذكرياتهم وتجاربهم في أبوظبي على صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي، مع الإشارة إلى اثنين من الأقارب أو الأصدقاء المقيمين في الخارج، اللذين قد يفوزان بالجائزة، لاستضافتهما في «عطلة العمر» بأبوظبي.

وتتضمن الجائزة، التي ستمنح لأربعة من المشاركين، تذاكر الطيران، والإقامة لمدة خمسة أيام في أحد فنادق الإمارة، لاستكشاف تجاربها السياحية والترفيهية والثقافية الأصيلة. وسيجري الإعلان عن الفائز على الهواء مباشرة على الحسابات الرسمية للوجهة السياحية @ VisitAbuDhabiكل أربعة أيام حتى الثاني من أكتوبر.

ويتعين على الراغبين في الفوز بالجائزة الكبرى، نشر أفضل صور لأجمل اللحظات والذكريات في معالم الجذب والمناطق السياحية في أبوظبي على حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أو «إنستغرام»، والإشارة إلى أحد الوسوم @VisitAbuDhabi، أو #InAbuDhabi، أو #TimeIsNowإلى جانب أسماء أو حسابات اثنين من الأقارب أو الأصدقاء الذين يتطلعون إلى استضافتهم في أبوظبي.

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