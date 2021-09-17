«إكسبو 2020 دبي» يتيح رحلات ذاتية التوجيه لاكتشاف المعرض

المصدر: إعداد:ماهر الخطيب

ينظم معرض «إكسبو 2020 دبي» على مدى ستة أشهر من انعقاده، سلسلة من برامج الزيارات المختارة، التي أُعدت خصيصاً لتلبية اهتمامات الزوار ورغباتهم، ليتيح لزواره من جميع أنحاء العالم الاستمتاع بمجموعة من أبرز معالمه، حيث ستكون هناك رحلات موجهة وذاتية التوجيه متاحة لجولات في نصف يوم، ويوم كامل، وثلاثة أيام، وستشمل الأماكن الجاذبة للأسر والطلاب وزوّار الأعمال، وفئات أخرى في أنحاء الموقع، كما ستكون الرحلات الذاتية التوجيه متاحة عبر تطبيق «إكسبو 2020 دبي».

عشاق الطعام

ويعد «إكسبو 2020 دبي» حدثاً للمستكشفين وعشاق الطعام ومحبّي الاطلاع على الثقافات المختلفة، للأطفال والأجداد، ولرواد الأعمال والمخترعين والمسافرين لأغراض الأعمال وللسياح والراغبين في استكشاف المستقبل.

وستمكن برامج الزيارات التي يمكن الوصول إليها بسهولة، كل زائر من اكتشاف ابتكارات قادرة على إحداث التغيير، وترفيه عالمي، وتجارب لا تتكرر مرتين في العمر ضمن نطاق اهتماماته، بما يضمن تجربة آمنة لجميع الزوار، تبهرهم وتلهمهم وتنعش حواسهم.

«أساسيات إكسبو»

وستقدّم «أساسيات إكسبو» العالم في مكان واحد، بما في ذلك ابتكارات مثل أكبر قمر اصطناعي إذاعي في العالم، قادر على رصد إشارات من الحياة الفضائية، وطابعة حيوية بالأبعاد الرباعية قادرة على إعادة إنتاج خلايا حيّة، فضلاً عن الموسيقى العالمية، وفرق الغناء، وعروض الأوركسترا، وأكلات من بلدان ربما لم يخطر على بال الزوار تجربتها من قبل.

جولة للعائلات

أما «جولة إكسبو للعائلات»، فستقدم رحلة تفاعلية مملوءة بالمرح والتجارب التعليمية لجميع الأعمار، من فرقة روبوتات موسيقاها مستلهمة من أعمال «بيتهوفن»، إلى مقابلة مع سمكة عملاقة حادة الأسنان، في وقت ستكون «جولة إكسبو للأزواج» جاذبة للراغبين في استكشاف الأماكن الأكثر رومانسية في الموقع، بما في ذلك «ساحة الوصل» التي ستقدم عروض أضواء ليلية على شاشتها العملاقة بنطاق 360 درجة.

تصاميم

كما ستصحب «رحلة إكسبو للتصاميم والعمارة» الزوارَ في جولة تطوف أبرز معالم موقع «إكسبو 2020 دبي» المعمارية، بداية من جناح دولة الإمارات المصمم على شكل صقر، إلى المباني والأجنحة المستدامة التي تمزج الطبيعة بفن العمارة، فيما يمكن للزوار في «رحلة إكسبو لعشاق الطعام»، تذوّق مستقبل الأطعمة، والتعرّف إلى أحد نجوم الطهي، أو تذوق أطباق مطبخ عالمي جديد أثناء مشاهدة العروض.

صحة

ويستطيع الزوار استكشاف رفاه البشر عبر «رحلة إكسبو في مجال الصحة واللياقة»، حيث يمكن للزائر ركوب دراجة، أو حضور دروس اليوغا في حديقة اليوبيل، والاستمتاع بأحدث الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية، واستكشاف ابتكارات الرعاية الصحية القادرة على إحداث تغيير في حياتنا.

«رحلة الأعمال»

وتشمل برامج الزيارات الأخرى «رحلة الأعمال» و«ريادة الأعمال»، اللذين يستكشفان كيف يضع صُنّاع التغيير من أنحاء العالم استراتيجيات لترك أثر إيجابي يدوم، و«رحلة إكسبو في مجال التنقل» التي تستعرض ابتكارات الجيل التالي، التي تُسهّل حركة البيانات والناس والبضائع في أنحاء العالم، بداية من إسهام الذكاء الاصطناعي في تغيير الطرق التي بها نحيا ونتعلم ونلعب، ووصولاً إلى مستقبل السفر الجوّي.

مزارع رأسية

وسيكون بوسع الزوار كذلك استكشاف المزارع الرأسية، والتنزه في الأجنحة الصفرية الطاقة، عبر «رحلة إكسبو في مجال الطاقة»، فيما يمكنهم في «جولة إكسبو لهواة التقنية والمبتكرين» استكشاف الذكاء الاصطناعي والفضاء، والواقع المعزز والاستراحة لتناول الغداء مع الروبوتات.

ضمان الصحة والسلامة

أكد معرض «إكسبو 2020 دبي»، أن استضافة «إكسبو» استثنائي، مع ضمان أمور الصحة والسلامة والرفاه لجميع المشاركين في الوقت ذاته، تمثل الأولوية القصوى للحدث الدولي المرتقب.

وكان المعرض أطلق برنامج إجراءات احترازية موسّعاً، من أجل ضمان سلامة جميع الزوار والمشاركين والموظفين، عبر التعاون الوثيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، وهيئة الصحة في دبي، وبما يتماشى مع أحدث المعلومات والإرشادات من منظمة الصحة العالمية.

وتشمل هذه الإجراءات تركيب كاميرات حرارية ومحطات التعقيم في أنحاء الموقع، والالتزام بارتداء الكمامات، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

كما أنه بناءً على برنامج دولة الإمارات الناجح للتطعيم ضد فيروس «كوفيد-19»، فإن «إكسبو 2020 دبي» يقدم أيضاً التطعيم لجميع المشاركين الرسميين وموظفيهم مجاناً.

«جولة إكسبو للعائلات» ستقدم رحلة تفاعلية مملوءة بالمرح والتجارب التعليمية لجميع الأعمار.

زيارات مختارة تستهدف العائلات والطلاب وزوار الأعمال.

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