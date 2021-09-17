«القابضة» تستحوذ على «أسينو» السويسرية لتصنيع الأدوية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «القابضة» (ADQ)، أمس، عن توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة «أسينو» السويسرية، المزود الرائد للأدوية عالية الجودة، والتي تستهدف الأسواق ذات معدلات النموّ العالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأميركا اللاتينية، وروسيا وأوكرانيا ومنطقة رابطة الدول المستقلة.

وقال المدير التنفيذي لمحفظة الصحة والدواء في «القابضة»، فهد القاسم: «نسعى من خلال إتمام سلسلة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية هذا العام إلى إنشاء منصة دوائية قوية ومتكاملة، تسهم في بناء مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً لتصنيع وتسويق وتوزيع الأدوية في الأسواق ذات معدلات النمو العالية».

وأضاف أن «الهدف من نشاط (القابضة) في محفظة أعمالها للصحة والدواء، هو ضمان توفير الأدوية الأساسية بأسعار مناسبة، وتقديم أصناف جديدة منها ومبتكرة تسهم في تحسين صحة أفراد المجتمع».

وذكر القاسم أن «استحواذنا على شركة (أسينو) سيوفر لنا الانتشار العالمي الواسع، والتميز عبر خبرات فريق قيادتها، وستسهم اتفاقية الاستحواذ بدور كبير في الارتقاء بسقف طموحنا، نحو تحقيق المزيد من النمو والابتكار على كامل مستوى سلسلة القيمة الدوائية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أسينو»، ستيفن سالتوفت: «تلتزم (أسينو) بتطوير الرعاية الصحية، من خلال تيسير وصول الأفراد والمؤسسات في المجتمع إلى أدوية عالية الجودة، وتحظى بثقة المرضى والجهات الصحية المعنية على حدّ سواء».

وأضاف أن «الدعم الذي ستقدمه (القابضة) سيسهم في تسريع تحقيق طموحنا في هذا الاتجاه».

يشار إلى أن «أسينو» تعد شركة رائدة في مجال إنتاج الأدوية عالية الجودة، التي تُستخدم في علاج أكثر من 20 نوعاً من أمراض الجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية وتسكين الآلام.

ويهدف الاتفاق النهائي على استحواذ «القابضة» على كامل حصة المساهمين الحاليين في «أسينو»، التي تشمل حصة كل من شركة «نوردك كابيتال» و«أفيستا كابيتال بارتنرز»، وتخضع الصفقة لشروط الإتمام المعتادة والموافقات التنظيمية.

يشار إلى أن «أسينو» تمتلك فروعاً في أكثر من 90 دولة، توفّر حلولاً شاملة ومخصصة من خلال التصنيع التعاقدي، ومنح رخص التصنيع، وذلك بصفتها شريكاً موثوقاً لشركات تصنيع الأدوية حول العالم.

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