تعاونية الشارقة تطلق برنامج "مكافآت تعاونيتي" لدعم القوة الشرائية للمتسوقين

المصدر: الشارقة- الإمارات اليوم

أطلقت تعاونية الشارقة برنامج "مكافآت تعاونيتي " بشكل رسمي، عقب إطلاقه تجريبياً في يوليو الماضي، وتجاوز عدد المشاركين المفعلين رسمياً في النظام إلى 120 ألف مشترك، إلى جانب اشتراك أكثر من 10 آلاف مشترك جديد.

وأوضح الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، ماجد الجنيد، أن "برنامج «مكافآت تعاونيتي» يساهم في دعم القوة الشرائية للمستهلكين، حيث عملت الجمعية على تطويره وفق منظومة دقيقة تعتمد على فهم متطلبات واحتياجات المتعاملين، ما يسهم في زيادة عدد المنتسبين للبرنامج، وتوسيع الآفاق وتحقيق النمو وزيادة المبيعات.

وأفاد بأن مكافآت: تعاونيتي" يوفر حوافز وخصومات متنوعة للمتسوقين، حيث يتم مكافأة المتسوق عند انضمامه للبرنامج، والحصول على أرباحه عن العام المنصرم عند إكمال التسجيل فيه، حيث تعتمد منظومة العمل على منح العميل نقاط على كل عملية شراء عبر فروع التعاونية المنتشرة في كافة أنحاء إمارة الشارقة أو عبر المتجر الإلكتروني، ثم استردادها بصورة رصيد مشتريات، بنسبة مردود ربحي يعتبر الأفضل على مستوى التعاونيات في الدولة، بحيث سيكسب نقطة مقابل كل درهم يتم إنفاقة على جميع المنتجات.

وأضاف أن "الفئات التي يشمها البرنامج، الفئة الذهبية المميزة VIP والتي تشمل المساهمين الذين تبلغ قيمة مشترياتهم السنوية 100 ألف درهم أو أكثر، إلى جانب الفئة الذهبية التي تشمل جميع المساهمين أصحاب البطاقة الذهبية، وتم نقلهم وتسجيلهم تلقائياً في البرنامج، بالإضافة إلى الفئة البرونزية والتي شملت أصحاب البطاقات الفضية والبيضاء، وتم إضافتهم جميعاً تلقائياً إلى النظام.

ويمكن لجميع الراغبين بالالتحاق بالبرنامج التسجيل بالفئة الذهبية عن طريق زيارة المكتب الرئيسي – إدارة علاقات المستثمرين، وللراغبين بالالتحاق بالبرنامج بالفئة البرونزية عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول Sharjah Coop من متجر Google Play أو App Store،أو عن طريق زيارة أي فرع من فروع التعاونية، وتزويد أمين الصندوق بالبيانات الشخصية ورقم الهاتف،أو عبر زيارة موقع التجارة الالكترونية www.sharjahcoop.ae /ar/login للتسجيل والحصول على العضوية فوراً.

ويمكن البرنامج جميع المشتركين من الحصول على حساب عائلي مشترك، بحيث يتم منحهم حساب رئيسي و 3 حسابات فرعية.

وأكد الجنيد، أن "البرنامج سيساعد في الحصول على معلومات كافية عن العملاء من حيث عدد مرات التسوق أو قيمة مشترياتهم الشهرية والسنوية و العمل لاحقا على تخصيص عروض ترويجية مخصصة لكل متسوق وذلك بناءً على معلوماتهم المسجلة.

كما سيتم تضمين نقاط برنامج مكافآت تعاونيتي في كافة الحملات الترويجية التي تنظمها التعاونية، بحيث تتيح للمتسوقين خصومات على الأسعار مع نقاط مجانية إضافية طوال فترة الحملة، ويمكن للمتعاملين الاستفسار عن جميع المعلومات الخاصة بحسابهم وعدد النقاط التي حصلوا عليها من خلال تطبيق الهاتف المحمول، الفروع ،أو عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني، ويمكن استبدال النقاط بحد أدنى 25 درهم إماراتياً من النقاط.

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