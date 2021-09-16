تدشين الأعمال الإنشائية لمشروع «موتور سيتي فيوز»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشَّنت شركة الاتحاد العقارية، بالتعاون مع شركة المقاولات «Airolink»، الأعمال الإنشائية التمهيدية لمشروعها الأحدث «موتور سيتي فيوز» في دبي، بقيمة 800 مليون درهم، والذي سبق الإعلان عنه في وقت سابق من أغسطس الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أن المشروع الجديد، يقع في قلب منطقة «موتور سيتي» ويتكون من ثلاثة مباني يضم كل منها سبعة طوابق ويحتوي على مساحات تجارية لمحال التجزئة والمطاعم ومراكز التسوق وشقق سكنية يبلغ عددها 880 شقة تتنوع بين 313 استوديو و427 شـقة مكونة من غرفة نوم واحدة و133 شقة مكونة من غرفتين نوم وسبع شقق مكونة من ثلاث غرف.



وقال رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، خليفة حسن الحمادي: «نفتخر اليوم بالتعاون مع المقاول شركة (Airolink) بأن نضع حجز الأساس لمشروع (موتور سيتي فيوز)، الذي يمثل عودة حقيقية لشركة الاتحاد كمطور عقاري رائد ذو سمعة متميزة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود ونواة لمشروعات مستقبلية مقبلة».



بدوره قال مدير عام شركة الاتحاد العقارية، عبدالله الرستماني، إن الغاية الأساسية لمشروع «موتور سيتي فيوز» تتمثل في توفير وجهة سكنية متميزة ومعلم عمراني جديد، وتقديم إضافة نوعية تُثري مشهد التطوير الحضري في إمارة دبي من خلال تشييد مجمع سكني متنوع ومزود بأحدث المرافق المتكاملة.



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