انخفاض التضخم السنوي في الدولة 0.5% خلال يونيو على أساس سنوي

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

أفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بانخفاض معدل التضخم في أسعار المستهلك بالدولة، خلال يونيو الماضي، بنسبة 0.5% على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2020، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار ست مجموعات سلعية وخدمية رئيسة.

وتشكل تلك المجموعات 59.1% من إجمالي إنفاق المستهلكين، وتشمل: السكن والمياه والكهرباء والغاز، الأغذية والمشروبات، الملابس والأحذية، الاتصالات، التبغ، ومجموعة سلع متنوعة.

وأوضح المركز في تقرير «التضخم يونيو 2021»، الذي أصدره أمس، ويغطي التغير في أسعار 12 سلعة وخدمة رئيسة للمستهلك، أن الرقم القياسي العام بلغ 106.7 نقاط في يونيو الماضي، مقابل 107.25 نقاط في يونيو 2020.

وأضاف التقرير أن انخفاض التضخم السنوي جاء نتيجة لانخفاض أسعار ست مجموعات سلعية وخدمية رئيسة، مبيناً تراجع أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 4.1% وتشكل 34.1% من إنفاق المستهلكين، في حين انخفضت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 2.4% وتشكّل 14.3% من إنفاق المستهلكين.

كما انخفضت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 7.2% وتشكل 3.2% من الإنفاق، فيما تراجعت أسعار مجموعة الاتصالات بنسبة 0.1% وتشكل 5.4% من إنفاق المستهلكين، بينما انخفضت أسعار مجموعة التبغ بنسبة 0.5% وهو ما يشكل 0.3% من الإنفاق، في حين انخفضت أسعار مجموعة سلع وخدمات متنوعة بنسبة 1.8% تشكل 6.3% من الإنفاق.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى ارتفاع أسعار ست مجموعات سلعية أخرى، هي: مجموعة خدمات النقل التي ارتفعت أسعارها بنسبة 9%، كما ارتفعت أسعار مجموعة الترويح والثقافة بنسبة 4.2%، فضلاً عن زيادة أسعار مجموعة التعليم بنسبة 1.2%، والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 0.8%، والفنادق والمطاعم بنسبة 0.1%، وخدمات الصحة بنسبة 0.5%.

إلى ذلك، ذكر التقرير أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً بنسبة 0.2% على أساس شهري، في يونيو الماضي، بالدولة مقارنة بمايو السابق.

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