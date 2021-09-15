"إكسبو 2020 دبي" يطلب من زوّاره تقديم إثبات تطعيم أو "بي سي آر" سلبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مع استعداد معرض "إكسبو 2020 دبي" لاستقبال ملايين الزوار في أكبر حدث دولي يجمع شعوب العالم منذ بداية الجائحة، في وقت يشهد تزايد الطلب على السفر والسياحة الدولية، كشف منظمو الحدث الدولي عن إجراءات معزّزة لضمان تجربة آمنة واستثنائية لجميع الزوار.

وأفاد المعرض في بيان اليوم، بأنه سيكون على الزوار الذي تتجاوز أعمارهم 18 عاما، تقديم إثبات الحصول على أي تطعيم معتمد من حكومات بلدانهم أو نتيجة اختبار "بي سي آر" سلبية، على أن يكون الفحص أُجري قبل 72 ساعة من موعد الزيارة على الأكثر.

وأوضح "إكسبو 2020 دبي"، أنه سيكون بوسع حاملي تذاكر "إكسبو 2020 دبي" من غير المحصّنين الذين لم يخضعوا لفحص "كورونا" خلال المدة المحددة، استخدام مركز الفحص الموجود بالقرب من موقع "إكسبو 2020 دبي"، كما سيكون ذلك أيضا متاحا في وقت لاحق في عدد من مراكز الفحص المنتشرة في أنحاء مدينة دبي والتي سيتم الإعلان عنها على موقع "إكسبو" الإلكتروني، مشيرا إلى أنه عند تقديم تذكرة "إكسبو" السارية، أو تذكرة اليوم الواحد أو الدخول المتعدد، سيكون الفحص مجانيا.

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