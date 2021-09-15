الحبتور: محتالون يسعون إلى خداع الأشخاص للاستثمار في أسهم وهمية للمجموعة مدّعين أنها مطروحة للتداول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حذّر مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف أحمد الحبتور، الأشخاص في دولة الإمارات وخارجها من موقع إلكتروني ينتحل صفة صحيفة "الاتحاد" اليومية الإماراتية الصادرة باللغة العربية.

وأكدت المجموعة في بيان اليوم، أن هناك المحتالين يسعون إلى خداع الأشخاص للاستثمار في أسهم وهمية في المجموعة، مدّعين أنها مطروحة للتداول.

ووفقا للمجموعة، نشرت الصحيفة المزيفة من خلال الرابط: (www.alittihadae.com) أخباراً كاذبة في الثامن من سبتمبر الجاري عن شاب أصبح مليونيراً بعد استثماره في شركة غير موجودة تابعة لمجموعة الحبتور.



وقد تنبّه الحبتور للأمر من خلال الاتصالات التي تلقّاها مكتبه من أشخاص يستفسرون عن صحة هذا الخبر، مشيرين إلى أن أشخاصاً قد تواصلوا معهم من بلد مجاور لدعوتهم إلى الاستثمار في المشروع الجديد.



وقال الحبتور: "شعرت بصدمة وخيبة أمل كبيرتين لدى علمي بهذه المحاولة الاحتيالية لخداع الأشخاص واختلاس الأموال التي كسبوها بشق الأنفس، وأتوجّه بالشكر إلى جميع مَن اتصلوا بمكتبي وبي مباشرةً، وأنا على يقين من أن هناك أشخاصاً كثيرين تعرضوا للاحتيال ولم نعرف بهم".



وأضاف: "أود أن أحذر جميع الأشخاص الذين اتصل بهم أولئك المحتالون إلى عدم تصديق كلامهم، فمثل هذه الأنباء التي ترتدي قدراً كبيراً من الأهمية لشركتنا نعلن عنها رسمياً من قبل مكاتبنا عبر القنوات المناسبة، وأناشد الأشخاص عدم الوقوع في شباك المحتالون والمزوّرين"، لافتا إلى أن الموقع الإلكتروني يمتلك أيضاً حساباً على "إنستغرام" بعنوان (@alitthadae80) مع أكثر من 19 ألف متابع.



وذكر الحبتور، أن "الفريق القانوني في المجموعة، تقدم بشكوى ضد ذلك الموقع، وأحال جميع المعلومات إلى شرطة دبي للمساعدة في وضع حد لهذا الاحتيال، كما أبلغنا أيضاً صحيفة الاتحاد في أبوظبي لأن سمعتها الجيدة على المحك".

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