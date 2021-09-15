أحمد بن سعيد: «إكسبو 2020 دبي» حافز للنشاط الاقتصادي وتجربة لا تُنسى لملايين الأشخاص

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كرّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة رئيس اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي»، أكثر من 45 مؤسسة انضمت إلى رحلة «إكسبو 2020 دبي»، أول «إكسبو» دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وأشاد سموه، في حفل أقيم بفندق «ماندارين أورينتال جميرا» في دبي، ترافقه وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، ريم الهاشمي، بالمؤسسات والمنظمات لإدراكها الفرص المذهلة التي يقدمها «إكسبو 2020 دبي».

نموذج اقتصادي

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إن دولة الإمارات تميزت منذ تأسيسها بالطموح والمرونة في مواجهة الظروف والتحديات، وارتقت في غضون 50 عاماً، لتصبح نموذجاً اقتصادياً يحتذى، ورمزاً للتسامح مع العالم.

وأضاف سموه: «لعل حياتنا تغيرت بسبب جائحة (كوفيد-19)، غير أن الدولة نجحت في إعادة الانفتاح الاقتصادي على مراحل، ومضت قدماً لتحقيق أهدافنا وتطلعاتنا، و(إكسبو 2020 دبي) في صميم هذه التطلعات».

وأكد سموه أن «إكسبو 2020 دبي» يعد حافزاً للنشاط الاقتصادي في الإمارات وخارجها، وسيكون أيضاً تجربة لا تُنسى لملايين الأشخاص، وقال: «يسعدني أن أرى أن العديد من المنظمات قد أدرك الفرص التي لا تتكرر التي سيوفرها الحدث الدولي، وأشكرها لاختيارها أن تكون جزءاً من رحلتنا المبهرة».

«معاً نزدهر»

ويقدم «إكسبو 2020 دبي» العديد من المبادرات التي من شأنها تحفيز الاقتصاد، مرتكزاً على سمعة دولة الإمارات في تسهيل الأعمال والتجارة، عبر بنية تحتية عالمية المستوى، وأطر تنظيمية ملائمة للأعمال، ونظام بيئي لريادة الأعمال نابض بالحياة.

وتتضمن هذه المبادرات: «معاً نزدهر»، وهو برنامج مخصص يركز على الأعمال، ويقدم مجموعة من الفعاليات المنسقة لبناء الشبكات وتبادل المعرفة والقيادة الفكرية، إضافة إلى المنتجات والخدمات المصممة خصيصاً، التي ستمكّن الزوار والمشاركين من استكشاف فرص الأعمال الجديدة، وإبرام الشراكات المؤثرة، والتعاون من أجل الازدهار الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات والمنطقة وخارجها.

ويستفيد البرنامج أيضاً من إمكانية الاتصال التي يتيحها «إكسبو 2020 دبي»، الذي سيجمع 192 دولة، إضافة إلى المنظمات متعددة الأطراف والمؤسسات الأكاديمية وملايين الزوار، لإلهام التغيير الهادف وصنع مستقبل أكثر إشراقاً للجميع.\

شركاء «إكسبو 2020 دبي»

شمل التكريم منظمات شبه حكومية وشركات ومؤسسات مناطق حرة، بما فيها عدد من شركاء «إكسبو 2020 دبي»: «موانئ دبي العالمية» شريك التجارة العالمية، و«بيبسيكو» الشريك الرسمي للمشروبات والوجبات الخفيفة، و«إس إيه بي» شريك الحلول البرمجية المبتكرة، و«يو بي إس» شريك الخدمات اللوجستية الرسمي، و«جيكوبس» المزود الرسمي لخدمات إدارة برامج التسليم.

تكريم الشركات

«المانع للتجزئة»، «النابودة للمقاولات»، «الساحل للمقاولات»، «آليك»، «بيسكس كونستركت»، «شبكة سي إي أو كلَبز»، «شيفرون الخليج»، «كلايد آند كو»، البنك التجاري الدولي، بنك دبي التجاري، «دي إتش إل إكسبريس»، «دوكا غلف»، «موانئ دبي العالمية»، «دراغون أويل القابضة»، «دريفن للعقارات»، «دو»، سوق دبي الحرة، «دبي القابضة»، «دبي الإسلامي»، «دبي للسلع المتعددة»، «دبي الجنوب»، «الإمارات العالمية للألمنيوم»، «حديد الإمارات»، «فاين هايجينك القابضة»، القرية العالمية، «هنكل»، «هانيويل إنترناشيونال الشرق الأوسط»، «إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، هيئة المنطقة الحرة الدولية دبي، «إثراء دبي»، «جيكوبس»، «خانصاحب»، «كيه بي إم جي الخليج الأدنى»، «لافارج»، «ماجد الفطيم القابضة»، «محمد وعبيد الملا»، «نخيل»، بنك الفجيرة الوطني، «أودو الشرق الأوسط»، «بيبسيكو»، «بي دبليو سي»، «سايبم نذرلاندز بي في»، «إس إيه بي»، مجموعة شرف، «سوسيتي جنرال»، «ذا فيرست جروب»، «يو بي إس»، و«زينيا».

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