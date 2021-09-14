«الإمارات دبي الوطني» «والإسلامي» يطلقان بطاقتي «ماستركارد إكسبو»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، عن تعاونها مع «شركة ماستركارد» العالمية، في إطلاق اثنين من البرامج الجديدة والحصرية لبطاقات المدفوعات، هما: «بطاقة ماستركارد إكسبو مسبقة الدفع من بنك الإمارات دبي الوطني»، و«بطاقة ماستركارد إكسبو الائتمانية من الإمارات الإسلامي».

وتم تصميم البطاقتين محدودتَي الإصدار لتعزيز تجارب زوّار «إكسبو 2020 دبي»، إذ تحظى البطاقتان بدعم تقنية الأمان المتطورة التي تقدمها «ماستركارد»، كما سيتم تزويدهما بإمكانات الدفع اللاتلامسي لسداد ثمن المشتريات.

وبحسب البيان، سيجري إصدار بطاقة «ماستركارد إكسبو مسبقة الدفع من بنك الإمارات دبي الوطني» عبر تطبيق الهواتف المحمولة «Joyn»، وستكفل حصول حامليها على صفقات وحسومات تصل إلى 50% ضمن أكثر من 2000 متجر ومطعم ومركز ترفيه ولياقة بدنية، فضلاً عن عروض حصرية مرتبطة بـ«إكسبو 2020 دبي».

أما بطاقة «ماستركارد إكسبو الائتمانية من الإمارات الإسلامي»، فهي بطاقة ائتمانية مجّانية مدى الحياة، تقدّم قيمة استثنائية مع مجموعة واسعة من المزايا من شركاء «إكسبو» الرئيسين. ويمكن لحاملي البطاقة كسب ما يصل إلى ثلاثة أميال «سمارت مايلز» مقابل كل درهم ينفقونه، إضافة إلى الترقية إلى الفئة الذهبية في برنامج المكافآت «U» من «إعمار»، واسترداد نقدي بنسبة 50% عند حجز أوّل تذكرة دخول إلى «إكسبو 2020 دبي».

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