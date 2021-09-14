بدء فترة الاكتتاب العام لـ «أدنوك للحفر»

المصدر: أبوظبي■ وام

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عن تسعير سهم الاكتتاب العام لشركة «أدنوك للحفر» بواقع 2.30 درهم للسهم، ما يجعل القيمة السوقية للشركة 36.7 مليار درهم.

وأوضحت أنه تم تحديد سعر الاكتتاب من قبل «أدنوك» بصفتها «المساهم البائع»، و«أدنوك للحفر»، عقب مؤشرات طلب أولية قوية من المستثمرين المحليين والدوليين، وذلك قبل بدء فترة الاكتتاب رسمياً التي بدأت أمس.

وتتوقع «أدنوك» و«أدنوك للحفر» أن يوفر سعر السهم عرضاً جذاباً للمستثمرين يعكس ثقة «أدنوك» بمسار النمو طويل الأجل لـ«شركة أدنوك للحفر»، وإعطائها الأولوية لأداء قوي في مرحلة ما بعد الإدراج.

كما يأتي قرار تحديد سعر السهم متماشياً مع أحد أهداف «أدنوك» الرئيسة، والمتمثل في دعم نمو وتنويع أسواق رأس المال في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي.

وبدأت فترة الاكتتاب في الاكتتاب العام لـ«شركة أدنوك للحفر» رسمياً، أمس، على أن تغلق في 23 سبتمبر الجاري بالنسبة للمستثمرين الأفراد في الإمارات، ويوم 26 سبتمبر للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المحلية والدولية.

ومن المتوقع إدراج «أدنوك للحفر» في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الثالث من أكتوبر 2021.

تسعير سهم الاكتتاب يجعل القيمة السوقية للشركة 36.7 مليار درهم.

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