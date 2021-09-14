«مزرعة مائية» ناشئة تنطلق من مجمع الصناعات الوطنية في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

سجّل مجمع الصناعات الوطنية في دبي، قصة نجاح لشركة «جيب فارمز» (Geap Farms) وعلامتها التجارية «أواسيس غرينز» (Oasis Greens)، التي تمتلكها رائدة أعمال مقيمة في دبي، حيث استفادت الشركة من المجمع لزراعة منتجات غير معدلة وراثياً، وخالية من مبيدات الحشرات ومبيدات الأعشاب.

وأوضح المجمع، في بيان أمس، أن شركة «جيب فارمز» متخصصة في الزراعة العمودية لأنواع متعددة من الخضراوات والأعشاب الورقية الطازجة، وهي أول مزرعة ناشئة من نوعها مرخصة للزراعة المائية في المجمع.

وأضاف أن «جيب فارمز» تعد من النماذج الناجحة لمثل تلك المزارع في دولة الإمارات، حيث تعتمد تقنية الزراعة المائية لزراعة الخضراوات والأعشاب الورقية الطازجة، ويتم حصد المنتجات الطازجة كل صباح لتصل إلى المتعاملين في أقصر وقت.

وقالت مؤسسة شركة «جيب فارمز»، نيكيتا باتيل: «فخورون أن نعمل انطلاقاً من مجمع الصناعات الوطنية، فمن النادر أن تتخيل وجود المرافق اللازمة لإنشاء مزرعة محلية متطورة وسط منطقة صناعية داخل مدينة، لكن هذه هي روعة وفوائد الزراعة المائية والزراعة العمودية».

وبينت باتيل، أنه «تم إنشاء (أواسيس غرينز) انطلاقاً من الرغبة في تسهيل الوصول إلى المنتجات الطازجة المزروعة محلياً وبأسعار تتوافق مع أسعار السوق»، مشيرة إلى أنه يمكن لمزرعتها، إنتاج 60 ألف رأس من الخس (أو أي نبات آخر) يومياً.

تعزيز الإنتاج الغذائي

يسهم مجمع الصناعات الوطنية في دبي، بتحقيق أجندة دولة الإمارات لتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي من خلال توفير البيئة المناسبة لازدهار الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.

ويضم المجمع 278 شركة، منها شركات عملاقة في مجال البيع بالتجزئة.

ويهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي عبر تشجيع الاعتماد على التقنيات المتطورة لإنتاج المواد الغذائية.

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