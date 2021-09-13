"طيران الإمارات" تتيح الدخول إلى جناح في "A380" مغلق بالكامل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة طيران الإمارات أول لناقلة جوية على مستوى العالم، وذلك على «متجر أوكولاس» Oculus Store.

وأفادت الشركة في بيان، بأن التطبيق يتيح للمتعاملين استكشاف جناح الدرجة الأولى المغلق بالكامل، والصالون الجوي على طائراتها من طراز A380، وما يحيط بمقاعدهم في رحلاتهم المنتظرة، وذلك باستخدام تجارب الواقع الافتراضي.

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة الاتصال والتسويق والعلامة التجارية، بطرس بطرس، إن الناقلة تهدف إلى تقديم تجارب مبتكرة ومتميزة للمتعاملين، سواء على متن الطائرة أم على الأرض، أو في الفضاء الرقمي.

وأضاف: "أصبحنا في عام 2018، أول ناقلة في العالم تقدم تقنية واقع افتراضي متقدمة على منصاتنا الرقمية، ما وفر للمتعاملين فرصة للتعرف على تجربة (طيران الإمارات) التي تنتظرهم قبل الصعود على متن الطائرة. وقد واصلنا الاستثمار وتطوير هذه التجربة، ويسعدنا اليوم أن نكون أول ناقلة تطلق تطبيق واقع افتراضي متكامل على (أوكولاس)".

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