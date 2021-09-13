مستثمر يشتري أغلى قطعة أرض في دبي.. تعرف على التفاصيل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة "سيرينيا ريزيدنسيز" اليوم، عن شرائها أغلى قطعة أرض في صفقة تعد الأكبر من نوعها لمستثمر خاص بدبي على مدى السنوات الأخيرة.

وأوضحت الشركة في بيان أن القطعة البالغة قيمتها 508 ملايين درهم، تقع على هلال نخلة جميرا، وسيتم استخدامها لتطوير مشروع جديد على شاطئ البحر، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن تمكنت الشركة من بيع "سيرينيا ريزيدنسيز" المشروع السكني على هلال "نخلة جميرا".

وأضافت أن قيمة المشروع الجديد تبلغ 2.5 مليار درهم، بينما تصل مساحته إلى 1.2 مليون قدم مربعة تقريباً، وسيتم تطويره من قبل شركة "بالما القابضة"، لافتا إلى أنه سيتم إطلاق المشروع خلال العام المقبل، في حين تعتزم الشركة الإعلان عن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بالما"، كريم درباس: "بعد النجاح الذي حققته الشركة عند إطلاق (سيرينيا ريزيدنسيز)، يسعدنا تطوير قطعة الأرض الجديدة، التي تعتبر الأكثر تميزاً من نوعها على شاطئ البحر في دبي".

وأضاف: "خلال الـ12 شهراً الماضية، شهدت سوق العقارات السكنية في دبي نمواً مذهلاً، إذ يعزى الفضل في ذلك إلى التعامل الحكومي بطريقة حاسمة وثابتة مع الظروف العالمية السائدة، من أجل ترسيخ بيئة استثمارية آمنة ومتناغمة".

من جهته، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بانيان" والجهة المالكة لـِ"سيرينيا ريزيدنسيز"، حسن نيا: "بعد الانتهاء من تطوير (سيرينيا ريزيدنسيز)، وبيعه بالكامل، نشعر بالحماسة لشراء قطعة الأرض الجديدة لبناء تحفة معمارية أخرى على جزيرة النخلة التي تعتبر واحدة من أكثر المواقع تميزاً في دبي".

ولفت إلى أن دبي أصبحت واحدة من أكثر الوجهات استقطاباً للمستثمرين في العالم، حيث يظهر ذلك بوضوح من خلال حجم التصرفات العقارية التي تجاوزت مستويات ما قبل الوباء، حسب الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فضلا عن تنامي أعداد المستثمرين الدوليين الذين يختارون سوق دبي العقارية ملاذاً آمناً لاستثماراتهم.



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