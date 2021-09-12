«دبي لإدارة الأصول» تكافئ سكان مجمعاتها بالتعاون مع «ماستركارد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي لإدارة الأصول عن شراكة مع شركة «ماستركارد» العالمية، لتعزيز المدفوعات الرقمية ومكافأة سكان المجمعات السكنية التابعة لـ«دبي لإدارة الأصول»، حيث تتماشى هذه الشراكة مع توجهات دولة الإمارات لتشجيع استخدام الحلول الذكية وتطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية.

وتعتبر «دبي لإدارة الأصول» إحدى أوائل المتبنين للحلول الرقمية المتكاملة في قطاع المجمعات السكنية، إذ توفر للسكان خدمات متكاملة عبر تطبيق للهاتف المحمول (DubaiAM Life)، والتي يوفر الراحة والمرونة لأكثر من 100 ألف شخص لإجراء المدفوعات الرقمية والحصول على الخدمات في أي زمان ومكان.

وأوضحت الشركة في بيان، أنه ستتاح الفرصة لسكان المجمعات السكنية التابعة لها، للفوز بواحدة من ثلاث بطاقات ائتمانية من «ماستركارد» تحتوي كل منها رصيدا يبلغ 50 ألف درهم، مبينة أن كل ما عليهم هو استخدام بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم «ماستركارد» لإنفاق 2000 درهم على (DubaiAM Life).

وأشارت الشركة إلى أنه بالتعاون مع شركائها، تؤدي «ماستركارد» دورا رائدا بجمع القطاعين العام والخاص معا للمشاركة في تطوير وتقديم وتوسيع نطاق الحلول التي تجعل المدن أكثر ذكاءً.

وكانت «ماستركارد»، أطلقت في مارس الماضي وبالتعاون مع بعض الجهات الحكومية دراسة حملت عنوان «بناء مدن المستقبل»، لمساعدتها على تشكيل فكرة أفضل عن آراء المواطنين والمقيمين في الإمارات بشأن مدن المستقبل الذكية.

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