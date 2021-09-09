«طيران الإمارات» تطلق عروضاً جديدة لزيارة دبي و«إكسبو 2020»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت شركة «طيران الإمارات»، الشريك الرئيس والناقلة الرسمية لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، أحدث مبادرتها في إطار حملة عالمية للترويج لدبي وجهة سياحية تلبي متطلبات مختلف الزوّار خلال فصل الشتاء.

وأفادت الناقلة في بيان، أمس، بأن صفقة الحجز المبكر «إيرلي بيرد إكسبو 2020 دبي»، التي أطلقتها «طيران الإمارات» أخيراً، تتيح للعملاء توفير ما يصل إلى 20% على أسعار تذاكر السفر إلى دبي عندما يحجزون رحلاتهم مبكراً.

خصم

وأوضحت «طيران الإمارات» أن عروضها الترويجية الخاصة المتوافرة حالياً، تشمل ما يلي:

** خصم الحجوزات المبكرة، إذ يسري هذا العرض الخاص على حجوزات التذاكر لزيارة دبي الصادرة بين 28 سبتمبر الجاري و12 أكتوبر المقبل، للسفر بين 28 سبتمبر 2021 و31 مارس 2022.

ويشمل الحجوزات خلال تلك المدة عبر موقع: «emirates.com» أو من خلال مركز اتصال «طيران الإمارات» أو منافذ التجزئة أو وكلاء السفريات، على الأسعار الأساسية لـ«طيران الإمارات» في درجتي الأعمال والسياحية، لتذاكر «التوفير» Saver و«المرنة» Flex و«بالغة المرونة» Flex .

بطاقة مجانية

** بطاقة «إكسبو طيران الإمارات» مجاناً ليوم واحد، حيث إن عملاء «طيران الإمارات» الذين يزورون دبي، أو يسافرون عبرها في أي وقت خلال حدث «إكسبو 2020» مؤهلون للحصول على بطاقة دخول إلى «إكسبو» ليوم واحد من «طيران الإمارات» مقابل كل تذكرة طيران.

ربح

** ميل عن كل دقيقة في دبي، إذ يمكن لعملاء «طيران الإمارات» ربح ميل «سكاي واردز» واحد مقابل كل دقيقة يقضونها في دبي بين الأول من أكتوبر المقبل و31 مارس 2022. ويستفيد أعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات» الحاليين والجدد الذين يشتركون في البرنامج قبل 31 مارس 2022 من العرض على emirates.com، لكسب ما يصل إلى 5000 ميل.

ويسري العرض على جميع تذاكر «طيران الإمارات» الصادرة بين الأول من أغسطس 2021 و31 مارس 2022 للسفر خلال «إكسبو 2020»، كما يشمل العرض أيضاً الرحلات التي تسوّقها وتشغّلها «فلاي دبي» برمز «طيران الإمارات» «EK».

استقطاب المسافرين

قال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، إن «دبي توفر ما يناسب الجميع، وعندما تستضيف مدينتنا (إكسبو 2020) هذا الشتاء، ستزداد الإثارة وعناصر الجذب أمام الزوار، بما في ذلك معايشة العديد من التجارب الفريدة التي تحدث مرة واحدة في العمر».

وأضاف: «نواصل إطلاق سلسلة من المبادرات لاستقطاب مزيد من المسافرين إلى دبي، ففي الشهر الماضي، أعلنا عن منح بطاقة دخول مجانية ليوم واحد إلى (إكسبو) لكل قادم إلى دبي على رحلات (طيران الإمارات) خلال انعقاد المعرض، كما قدمنا عرض ميل لكل دقيقة لأعضاء (سكاي واردز)، والآن نطلق خصماً على الحجوزات المبكرة على الرحلات إلى دبي في جميع أسواقنا».

عروض للعائلات

وكشف كاظم أن الناقلة تخطط خلال الأسابيع المقبلة، لطرح عروض مخصصة للعائلات، وإصدار خاص بـ«إكسبو» من منتجها (ماي إيميريتس باس) My Emirates Pass احتفالاً باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news