"دبي للذهب والسلع" توقع مذكرة تفاهم مع بورصة "فكتوريا فولز"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت بورصة دبي للذهب والسلع، مذكرة تفاهم مع بورصة "فيكتوريا فولز"، التابعة لبورصة زيمبابوي، بهدف تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات حول تداول السلع.

وفي إطار مذكرة التفاهم، ستقدم بورصة دبي للذهب والسلع الدعم التقني والمعارف والمهارات اللازمة لبورصة "فكتوريا فولز"، بهدف إنشاء بورصة دولية لتداول السلع في زيمبابوي.

وتمتد هذه الجهود لوضع إطار عمل لتداول السلع والمقاصة والتسوية.

ويتوقع أن يعود هذا التعاون بمنفعة متبادلة على كل الطرفين.



وجرى توقيع مذكرة التفاهم، التي تستمر لعام كامل، من قبل الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، ليس ميل، والرئيس التنفيذي لبورصة "فكتوريا فولز"، جاستن بيغوني خلال زيارة لوفد زيمبابوي رفيع المستوى إلى دولة الإمارات.

وقال ميل: "نحن سعداء بعقد شراكة مع بورصة (فكتوريا فولز) في إطار استراتيجيتنا الأشمل الهادفة لتقوية سوق تداول السلع عبر أفريقيا، وكلنا ثقة بأن معارفنا وخبراتنا العميقة ستوفر قيمة غنية لبورصة (فكتوريا فولز)، لاسيما مع إطلاق مركزهم الخاص للخدمات المالية الخارجية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بشلالات فكتوريا".

من جانبه، قال بيغوني: "بالنيابة عن بورصة (فكتوريا فولز)، يسعدني أن أشارك في هذا الحدث التاريخي وتوقيع مذكرة تفاهم بين بورصتنا وبورصة دبي للذهب والسلع، نحن نتطلع لتبادل مثمر للأفكار والمعرفة التقنية، التي ستساعدنا في اتباع خُطى بورصة دبي للذهب والسلع الناجحة في بلدنا، وضمن الاطار المقترح لتداول السلع والمشتقات للبورصة".

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